Aaron Rodgers contemplará a aposentadoria em um retiro de isolamento de quatro dias no escuro

Aaron Rodgers continua indeciso quanto ao seu futuro no NFLcom ele reconhecendo em várias ocasiões que a aposentadoria é uma forte possibilidade, mas no final das contas será uma decisão que ele poderá tomar em algumas semanas quando sair de seu retiro de isolamento, como disse Pat McAfee durante sua aparição semanal no programa do ex-apostador no YouTube.

Aaron Rodgers ficará isolado por quatro dias

Aaron Rodgers compartilhado com “O Show de Pat McAfee” que espera passar quatro dias e quatro noites isolado num quarto dentro de uma casa sem luz nem som, com a alimentação a ser administrada por uma fresta na porta.

Rodgers acha que este retiro de isolamento por quatro dias o ajudará a tomar uma decisão sobre seu futuro no NFLespecificamente se ele se aposentar ou ainda quiser sair e competir no maior nível.

O quarterback descreveu a experiência pela qual está passando como um retiro de isolamento de privação sensorial, que ajuda na produção natural de DMT, que pode causar alucinações, semelhante ao que Rodgers fez com sua viagem de ayahuasca na última temporada.

“É algo que está no meu radar há alguns anos e sinto que seria incrível fazer, independentemente de onde eu estivesse inclinado depois desta temporada. Está no calendário há meses e meses e meses e está chegando em um alguns dias.”

Aaron Rodgers também falou sobre o Super Bowl LVII

Aaron Rodgers pensa que o Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes precisa começar bem no ataque e construir uma vantagem de dois dígitos sobre o Philadelphia Eaglescaso contrário, a equipe NFC pode fugir com isso Super Bowljá que o veterano quarterback acha que vai ser um jogo ganho nas trincheiras, com as linhas ofensivas e defensivas dos Eagles a mostrarem-se muito superiores.