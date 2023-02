Aaron Rodgers e por que as probabilidades podem estar nele indo para Las Vegas muito em breve

OMais uma temporada da NFL acabou e enquanto entramos no início das especulações sobre o mercado e a free agency há algo que tem sido uma constante já há algum tempo: a incerteza quanto ao futuro do Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers.

Vale lembrar que quando no ano passado não havia certeza se Rodgers iria se aposentar ou decidir trocar de time, ele acabou concordando com uma grande extensão de contrato de US$ 150 milhões por três anosque está em vigor atualmente, portanto, para que ele troque de time, os Packers teriam que receber algum tipo de compensação.

O futuro incerto de Aaron Rodgers

No entanto, é o próprio Rodgers que não deixou claro se pretende permanecer no Green Bay, se aposentar ou explorar tal opção de troca com outro time (talvez precedido por uma reestruturação contratual). Mesmo a antiga temporada regular MVP em dois dos últimos três anosmencionou que viverá um período de cinco dias no escuro para buscar a melhor resposta para seu futuro.

Neste contexto, pensando na opção de mudança de times, a BetOnline publicou as cotas de apostas, que nos dão uma visão geral de qual time tem mais chances de contratar Rodgers. O Las Vegas Raiders são os favoritos em -300, seguidos pelo Jatos de Nova York em +200 e o Tampa Bay Buccaneers em um distante +1.400.

Por que os Raiders são os favoritos para conseguir Aaron Rodgers?

Na verdade, são dois fatores que tornam os Raiders os favoritos, o primeiro é a notícia de que eles cortaram o quarterback titular da última temporada, Derek Carr; e a segunda é que eles têm um receptor estelar Davante Adamscom quem o A-Rod jogou por oito temporadas (2014-2021) em Green Bay, em suas fileiras.

O futuro de Rodgers é incerto, mas, ironicamente, se você tiver que apostar, os cassinos de Las Vegas serão seu destino.