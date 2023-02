Aaron Rodgers encerra retiro das trevas

Aaron Rodgers está fora da escuridão – o astro da NFL encerrou sua fuga espiritual na quarta-feira … e agora, os fãs esperarão pacientemente que ele anuncie seu futuro no futebol.

O homem de 39 anos passou os últimos dias completamente desconectado do mundo no Sky Cave Retreats em Oregon … onde ficou em uma sala de 300 pés quadrados que não tinha iluminação natural.

Rodgers disse anteriormente que passaria quatro dias e quatro noites fora do grid e fora da luz … em uma tentativa de clarear a cabeça antes de decidir o que fazer com sua carreira.

“Eu tive vários amigos que fizeram isso e tiveram algumas experiências profundas e é algo que está no meu radar há alguns anos e eu senti que seria incrível fazer independentemente de onde eu estava inclinado depois disso. temporada”, disse Rodgers no início deste mês. “Então, está no calendário há meses e meses e meses.”