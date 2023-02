Aaron Rodgers está fora de seu retiro na escuridão, com os Packers esperando uma resposta para seu futuro em breve.

Aaron Rodgers supostamente concluiu seu retiro de escuridão e agora um dos da NFL as histórias mais comentadas retomam o ciclo de notícias mais uma vez, pois parece que uma resposta do zagueiro sobre seus planos futuros é iminente.

Onde Aaron Rodgers entrou em seu retiro de escuridão?

A ESPN está relatando que o proprietário do Retiros Sky Cave em Óregon, Scott Bermanonde supostamente Aaron Rodgers estava hospedado durante este retiro de escuridão, disse que o QB deixou as instalações mais cedo do que o esperado, depois de planejar ficar quatro dias e noites, mas chegou na segunda-feira e saiu na quarta-feira.

Rodgers foi acomodado em uma sala de 300 pés quadrados sem luz natural e deveria ser à prova de som. Entre as facilidades que Rodgers se pudéssemos encontrar uma cama, um banheiro e um tapete de meditação, enquanto a comida era trazida a ele pela equipe.

O quarterback ainda não falou ou foi visto em público desde que deixou o retiro.

O Green Bay Packers espera pela resposta de Aaron Rodgers

Aaron Rodgers ainda tem contrato com o Green Bay Packersmas está prestes a fazer quase $ 60 milhões de dólares nesta próxima temporada, muitos assumem que o quarterback renegociaria seu acordo com o embaladores para permitir que eles liberem espaço no teto salarial.

Caso contrário, ele poderia concordar em ser negociado para um time de sua preferência ou simplesmente se aposentar completamente do time. NFL.

De qualquer maneira o embaladores não quero pressão Rodgers mas supostamente estão esperando uma resposta antes do início da agência gratuita em algumas semanas.