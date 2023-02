Aaron Rodgers explica por que Brock Purdy pode alcançar os níveis de Tom Brady na NFL

EUé verdade que isso também aconteceu com Tom Brady quando ele chegou pela primeira vez na NFL, ele substituiu um lesionado Drew Bledsoe e se tornou campeão do Super Bowl com os Patriots em sua primeira temporada como titular. O que aconteceu aqui é que muitos não achavam que Brady tinha o que é preciso para chegar à NFL, que jogava a seu favor.

Embora São Francisco 49ers’Brock Purdy teve ótimas noites na liga, muitos ainda acham que ele pode não corresponder ao hype criado em torno dele. Porém, há quem pense que a falta de pressão por ser o melhor também o ajudará. Um desses crentes não é outro senão Arão Rodgers. Tenha em mente puro é conhecido como Sr. Irrelevante porque não era muito apreciado quando era redator. Soa familiar?

Aqui está o que o quatro vezes MVP disse no programa de Pat McAfee: “Como muitos blue-chippers que tiveram sucesso na liga, houve tantos e muitas vezes mais que não foram. colegial, não era o cara número um saindo da faculdade, e a primeira escolha no draft. Obviamente você conhece Tom. 198 opções diferentes para tomar (antes) dele. Joe Montana foi da mesma maneira… Por tantos Peyton Mannings, primeira escolha nos rascunhos, tem uma tonelada desses outros caras. E o que ele faz é criar esse chip. E o chip pode ser um excelente motivador para a disposição certa.

“Brock foi preterido por uma tonelada de pessoas, ele foi para o estado de Iowa. Eu acredito que ele tem uma vida inteira de desprezos que ele pode tirar do porto moxie”, acrescenta Rodgers. “Não tenho nada além de respeito pela maneira como ele joga. E adoro ver o azarão. Quero dizer, sinto que isso fez parte da minha carreira por muito tempo. Obviamente, fui escolhido na primeira rodada, não na última escolha. Mas eu fui para o Junior College e, você sabe, lidei com essa frustração, que se transformou definitivamente em um chip.”

O caminho de Brock Purdy para a recuperação

Terminar a última temporada da NFL com uma lesão grave será outro grande obstáculo em sua carreira que Brock Purdy terá que superar. Ter seu ombro ferido com a cirurgia incluída como zagueiro não é fácil de evitar no caminho para a recuperação. Mas, julgando o quão longe ele chegou até hoje, Brock Purdy não deve ter problemas para voltar ao seu nível e continuar sua ascensão ao topo. Falar sobre atingir os níveis de Tom Brady ainda é demais, mas essas dúvidas devem torná-lo forte o suficiente para pelo menos tentar emular a carreira do GOAT.