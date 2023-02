Aaron Rodgers faz um discurso retórico contra Ian Rapoport e Adam Schefter: ‘Quando se trata de mim, eles não sabem nada’

Aaron Rodgers’ aparições em “O Show de Pat McAfee” são o presente que continua a dar, e a última edição da ‘Aaron Rodgers às terças-feiras’ segmento começou com o quarterback abordando os relatórios por alguns Jogadores da NFL como Adam Schefter e Ian Rapoportfizeram sobre ele no passado e durante o domingo Super Bowl LVIEu cobertura.

Aaron Rodgers diz que seu círculo íntimo não falava sobre ele

O retiro de quatro dias na escuridão de Aaron Rodgers tem sido um tópico de conversa na mídia e fãs da NFL na última semana, depois que o quarterback expressou que está fazendo isso como uma forma de encontrar paz interior e ter uma imagem mais clara do que ele gostaria de fazer. com sua carreira no futebol daqui para frente.

Ele dirigiu seu discurso principalmente para o Insider da NFL Networks, Ian Rapoport, que apareceu no “The Pat McAfee Show” na segunda-feira para reafirmar o que havia relatado durante o Super Bowl LVII sobre Aaron Rodgers atrasando seu retiro de escuridão de quatro dias, que segundo ele foi planejado de segunda a Quinta-feira, mesmo sugerindo que Rodgers pode estar fazendo isso para aparecer hoje no programa mencionado acima.

Rodgers explicou que ele fala por si mesmo e ninguém em seu círculo íntimo jamais falaria sobre sua vida, e disse à suposta fonte de Ian Rapoport que ele não está em seu círculo íntimo, já que aqueles no círculo íntimo sabem que isso sempre foi planejado para começar na próxima quinta-feira.

“Não tenho nenhum problema com Ian Rapoport, Schefter, acho que eles são muito bons em seus trabalhos. Quando se trata de mim, eles não sabem nada. Eles realmente não sabem. Eles não têm pessoas em meu círculo interno que são fontes. Posso prometer a você. Qualquer um que fale com eles não está no meu círculo íntimo. É simples assim. Então, eu tenho esse plano nos livros há quatro meses, pelo mesmo tempo. Quando alguém assim continua e diz algo que não é verdade, cria uma história que é besteira.”

Ele então dobrou em Ian Rapoport.

“E novamente, nada contra Rapoport, mas ele não tem ninguém que saiba legitimamente o que está acontecendo na minha vida. Então, para ele dizer algo, ‘de segunda a quinta-feira eu deveria estar lá’, esse nunca foi o plano . Não é o plano há quatro meses.