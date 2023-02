Aaron Rodgers participa do Pebble Beach Pro-Am e dá dicas de quem realmente o quer

Aaron Rodgers tirou um tempo e compareceu ao Pebble Beach Pro-Am torneio de golfe, ao mesmo tempo em que reconheceu os apelos dos fãs do Raider para se juntar ao time preto e prata.

Ao ser entrevistado pela CBS Golf neste sábado, Aaron mencionou que “muitos fãs dos Raiders estão me encorajando”.

Os Raiders estão encorajando Rodgers a sair Green Bay para Las Vegas

“Só vou dizer que o time predominante que ouvimos enquanto caminhamos é invasores”, comentou sobre quais são suas opções “… Muito ‘Davante [Adams] sente sua falta dos comentários. Estamos nos divertindo com isso.”

Aaron Rodgers afirma que “muitos fãs dos Raiders estão me encorajando”

Ele mencionou essa informação depois de fechar a porta ao ingressar no San Francisco 49ers dizendo “Eu não vou São Francisco,” depois que houve muita especulação sobre quem seria o quarterback após o período de azar que os Niners tiveram com Garolopolo e Purdy.

Rodgers se juntou ao quarterback do Bills Josh Allen, Alex Smith e Steve Young no torneio Pebble Beach Pro-Am junto com outros atores e músicos.

Raiders estendeu contrato de Derek Carr

O Las Vegas Raiders teve uma decisão difícil de fazer na última temporada, pois estendeu o contrato de Derek Carr por mais três temporadas com o preto e prata, mas enquanto eles estavam fazendo o seu melhor, não foi o suficiente e o técnico Josh McDaniels chamou Carr para o banco, e sentou-se, dando a Jarrett Stidham sua chance de melhorar o jogo.

Carr disse, “nunca imaginou que terminaria assim.”

Ele acrescentou que “esperava encontrar um novo time e uma nova cidade após nove anos com os Raiders”. E brincou sobre o “divórcio pendente dos Raiders” no Pro Bowls de hoje.

De sua parte, os Packers têm uma decisão difícil a tomar e isso é manter e honrar o contrato de Rodger, embora ele tenha tido a pior temporada estatística de sua carreira.

Se eles optarem por dar a Rodgers a chuteira, eles teriam que atribuir a responsabilidade a Jordan Love, que está no último ano de seu contrato de calouro com o Green Bay.