Abadias de Goiás divulga processo seletivo com 86 vagas na área da educação

A Prefeitura de Abadias de Goiás no estado de Goiás está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 86 vagas para contrato imediato na área da educação.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Abadias de Goiás – GO chegam até R$ 2,9 mil.

Vagas e salários Abadias de Goiás – GO

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Serviços Gerais (25);

Merendeira (3);

Motorista (4).

Nível médio/técnico

Nível superior completo

Professor Pedagogo (20);

Professor de Língua Portuguesa (2);

Professor de Língua Inglesa (1);

Professor de Geografia (1);

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Abadias de Goiás – GO variam entre R$ 1.392,76 a R$ 2.995,48 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.392,76 a R$ 1.420,62 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, o salário é de R$ 1.650,38 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O salário para os cargos de nível superior é de R$ 2.995,48 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Abadias de Goiás – GO

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Abadias de Goiás – GO devem realizar a inscrição até o dia 22 de fevereiro de 2023, presencial na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida Pau Brasil, 83, Abadia de Goiás – GO. Mais informação no site da Prefeitura.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo Abadias de Goiás – GO

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Professor

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe;

Zelar pela aprendizagem do aluno;

Estabelecer os mecanismos de avaliação;

Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

Organizar registros de observação dos alunos;

Participar de atividades extra – classe.

Agente Educativo

Trabalhar em atividades de atendimento aos alunos;

Controlar a entrada e saída dos estudantes;

Auxiliar nas atividades administrativas, de planejamento e de suporte da unidade educacional.

Serviços Gerais

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins);

Utilizar produtos de limpeza;

Transportar móveis e objetos em geral;

Serviços de carga e descarga de materiais.

Merendeira

Zelar pela limpeza e organização da cozinha;

Receber do nutricionista e da direção da escola as instruções necessárias;

Receber os alimentos e demais materiais destinados à alimentação escolar;

Controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.

Motorista

Conduzir e vistoriar veículos de transporte escolar;

Verifica itinerário de viagens;

Controlar o embarque e desembarque de estudantes;

Orientar quanto à chegada nos locais de destino;

Executar procedimentos para garantir segurança e o conforto dos estudantes.

Etapas processo seletivo Abadias de Goiás – GO

O processo seletivo para a Prefeitura de Abadias de Goiás – GO contará com as seguintes etapas:

Avaliação de títulos para todos os cargos.

para todos os cargos. Entrevista para todos os cargos.

A publicação do resultado final dos aprovados está previsto em edital para o dia 28 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo do processo seletivo da Prefeitura de Abadias de Góias.