Abertura da Jornada Pedagógica de Penedo lota Centro de Convenções

Secom PMP

Professores, coordenadores e diretores das escolas da Prefeitura de Penedo começam o ano letivo mais motivados, inspirados e conectados às novidades que o Prefeito Ronaldo Lopes preparou para servidores e estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed),

Os investimentos já efetivados e os que estão sendo feitos não se limitam à estrutura física e equipamentos das escolas. Qualificar e valorizar o corpo docente também é parte do plano do trabalho que visa elevar, cada vez mais, a qualidade do ensino, como se viu na abertura da Jornada Pedagógica de Penedo.

O evento que antecede o início das aulas em toda a rede da Semed reuniu centenas de profissionais da educação no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco.

Os palestrantes Pedro Paulo Luz, colaborador ativo da Semed; Murilo Gun, fundador da Keep Learning School; e o professor Pachecão, ícone dos cursinhos preparatórios de Maceió, inspiraram a plateia.

Outro momento de destaque foi a apresentação da plataforma Trakto Educação, ou Trakto Edu, inserida este ano no dia a dia das unidades de ensino. A administração de Ronaldo Lopes é pioneira no uso das ferramentas digitais desenvolvidas pela Trakto Design entre as prefeituras do Brasil.

A parceria entre o município e a empresa alagoana que tem cerca de um milhão de usuários é mais um investimento para professores e estudantes da Semed.

O treinamento para os docentes começou nesta quarta-feira, 15, no Laboratório Oxe Tech, instalado na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte de Penedo (situada ao lado da agência dos Correios).

A Jornada Pedagógica de Penedo será retomada hoje, a partir das 18 horas, no Centro de Convenções, com destaque para a palestra do poeta Bráulio Bessa.

Depois do evento, o governo Ronaldo Lopes realiza mais uma noite de programação cultural na Praça de Barão de Penedo, com show da cantora penedense Maxylene Cruz.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante