Abono extra de R$ 150 do Bolsa Família: Veja como receber

O novo governo está empenhado na reestruturação do Bolsa Família em 2023. Desde janeiro, os beneficiários estão recebendo uma parcela fixa de R$ 600. Contudo, o presidente Lula ainda pretende liberar um valor extra às famílias contempladas.

A medida é uma promessa de campanha do petista, que garantiu o pagamento de R$ 150 para as famílias que possuem crianças com até seis anos de idade. Todavia, para que seja liberado, é necessário a regulamentação e oficialização do novo programa social.

Adicional de R$ 150 do Bolsa Família

De acordo com o governo Lula, a concessão do abono extra de R$ 150 no Bolsa Família para as crianças com até seis anos de idade foi a maneira encontrada para amparar as despesas extraordinárias dos menores.

No entanto, é importante frisar que o benefício se limita a duas crianças por família. Deste modo, um mesmo grupo familiar poderá receber R$ 300 (duas parcelas do extra de R$ 150), que somado ao benefício fixo chega a R$ 900.

Como garantir o bônus de R$ 150 no Bolsa Família?

Na prática, para receber o benefício adicional de R$ 150, antes de qualquer coisa, é preciso ser beneficiário do Bolsa Família. Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Após a oficialização do Bolsa Família, a equipe de LULA ainda prevê colocar mais 4 regras, sendo elas:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário Bolsa Família – Fevereiro

Na última terça-feira (31), foi encerrado o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro. Dessa forma, os beneficiários do programa social já estão na expectativa dos próximos repasses dos valores, inclusive devido ao feriado de Carnaval no mês que vem.

De acordo com o calendário oficial, o pagamento de fevereiro terá início no dia 13, e seguirá até o dia 28, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Na ocasião, cerca de 6 milhões de famílias também receberão o Vale-Gás Nacional.

Confira o calendário completo do Bolsa Família e Vale-Gás em fevereiro:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.