Abraço comemorativo de Roger Goodell e Chris Jones no Super Bowl confunde muitos fãs

Chefes de Kansas CityChris Jones teve três tackles na vitória do time por 38-35 sobre o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVIImas o que ele fez depois chamou a atenção de NFL fãs.

Dando os retoques finais em uma temporada que o viu vencer sua primeira All-Pro First Team seleção, sua quarta Pro Bowl seleção, e terminar como finalista para o Jogador Defensivo do Ano prêmio, Jones levou para casa seu segundo anel do Super Bowl com os Chiefs na noite de domingo.

Enquanto o confete era jogado no campo do State Farm Stadium em Glendale, Arizona, Jones deu ao comissário da NFL Roger Goodell um abraço de urso bem intenso.

“Não me importo como você acerta o zagueiro”, disse Goodell em resposta às críticas de Jones a ele no início da temporada. Mas para alguns fãs, isso parecia um pouco demais.

Os fãs não levaram o comentário levianamente

Jones alcançou um novo recorde pessoal com 44 tackles, incluindo 30 paradas solo, empatando o recorde de sua carreira de 15,5 sacks. Ele também registrou 29 rebatidas QB e 17 tackles para uma derrota.

Em outubro, depois de receber uma penalidade duvidosa de violência contra o passador, ele criticou a NFL.

Líderes, CEOs e funcionários públicos devem estar constantemente atentos às percepções em uma época e idade em que parece que todos acreditam que tudo está consertado.

E à luz disso, foi … estranho ver o comissário da NFL Roger Goodell comemorando alegremente com Jones, para dizer o mínimo.

Teria sido completamente normal – até um pouco doce – se fosse um membro da família de Jones, um colega de equipe, um treinador ou um velho conhecido. Sem dúvida, é sempre uma alegria presenciar as emoções dos jogadores no auge de suas carreiras.

Certamente não é profissional. Depois de um Super Bowl, o trabalho do comissário é entrar no palco, sorrir, apresentar o Troféu Lombardi para o dono da equipe, dê os sinceros parabéns, aperte as mãos e vá embora. Um abraço após um aperto de mão provavelmente seria esperado. Seria estranho se aquele abraço se estendesse para um longo abraço que incluísse aninhamento.