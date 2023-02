ACABA AMANHÃ inscrições para a Prefeitura de Sete Lagoas

As inscrições para a Prefeitura de Sete Lagoas estão no fim. Amanhã, dia 02/02, é o último dia para quem quer se inscrever. Assim, os interessados em alguma das vagas precisam se apressar para não perder essa oportunidade.

As quase 600 vagas contemplam os mais diversos níveis de ensino, indo desde o fundamental até o nível superior. Portanto, existem oportunidades para todo mundo, nos mais diversos cargos ligados à área da educação.

Confira mais sobre o concurso para a Prefeitura de Sete Lagoas no artigo abaixo!

Quais são as vagas?

O concurso para a Prefeitura de Sete Lagoas possui 593 vagas abertas na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Por isso, todos os cargos disponíveis são para trabalhar na área de educação.

São mais de 20 cargos que vão desde Auxiliar de Almoxarifado até Psicólogo Escolar. Portanto, cada vaga possui um pré-requisito diferente para o candidato cumprir. Além disso, as vagas não são distribuídas de forma igual. Logo, alguns cargos possuem mais vagas que outros.

Os detalhes de quais são todos os cargos abertos e quantas vagas existem para cada um, além dos pré-requisitos necessários, estão no edital. Esse documento está disponível no endereço eletrônico da Fundep Concursos, que é a banca responsável pela organização do concurso.

Como realizar a inscrição para a Prefeitura de Sete Lagoas?

O candidato que tiver interesse nas vagas para a Prefeitura de Sete Lagoas deve realizar sua inscrição online, por meio de um formulário eletrônico. Para isso, basta acessar o site do concurso e clicar em inscrições. Caso seja o primeiro acesso do candidato no site da Fundep, o servidor pedirá que a pessoa crie um registro antes de prosseguir. Isso

Após preencher esse formulário, o interessado deverá pagar a taxa de inscrição, referente ao cargo que ele escolheu. Assim, existem três valores de taxas diferentes, sendo eles:

R$ 40,00 para nível fundamental;

R$ 50,00 para nível médio e médio técnico;

R4 70,00 para nível superior.

As inscrições estão disponíveis até o dia 02/02/2023, às 17 horas. Além disso, elas só são válidas após o candidato pagar o valor da taxa de inscrição.

O candidato pode se inscrever em até duas vagas do concurso para a Prefeitura de Sete Lagoas. Entretanto, uma dessas vagas precisa ser do Ensino Fundamental, Médio ou Médio Técnico e a outra do Ensino Superior.

Benefícios e mais informações o concurso

A remuneração dos cargos para a Prefeitura de Sete Lagoas possui variação de acordo com o nível de ensino que cada cargo exige e as funções que eles desempenham. Desse modo, o candidato que passar no concurso poderá receber entre R$ 1.215,00 e R$ 1.664,64, dependendo da vaga que conseguir.

A jornada de trabalho também é variada. Por isso, dependendo do cargo, o profissional pode trabalhar 20, 25 ou 27 horas e meia na semana. A carga horária exata de cada vaga está disponível no edital, assim como outras informações. Logo, quem tiver interesse, só precisa acessar o site para ter mais detalhes do concurso.