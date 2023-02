Acaba de sair GRANDE PRESENTE para quem tem o Nubank

Usuários do cartão de crédito do Nubank muitas vezes solicitam o aumento de limite. No entanto, ser contemplado com uma margem maior nem sempre é uma tarefa fácil. Isso porque, a fintech deve se certificar que o cliente terá responsabilidade financeira para lidar com a bonificação.

Em meio a tanto cuidado, o banco digital liberou recentemente uma oferta especial que pode facilitar a vida de quem quer mais crédito. A oportunidade é para clientes Iti que trazem seus dados para o Nubank. O Iti é o banco digital do Itaú, que vem apresentando um crescimento exponencial.

O Open Banking é o nome dado ao compartilhamento de dados dos clientes entre instituições financeiras. Esse sistema foi desenvolvido pelo Banco Central e visa otimizar as operações bancárias ao permitir a troca de informações, inclusive o histórico financeiro, entre os bancos.

Também conhecido como Open Finance, o recurso possibilita que os clientes recém-chegados tenham acesso a serviços avançados nas instituições. Acontece, em resumo, que não é preciso construir um relacionamento a longo prazo com o banco para conseguir empréstimos ou aumentos de limite, por exemplo.

Desse modo, a pessoa que possui uma conta no Iti, com um bom histórico de pagamento, informações de renda atualizadas e uma ótima reputação na empresa, pode se beneficiar com o compartilhamento de dados com o Nubank. A fintech disponibilizará melhores opções de serviços.

Outras dicas para aumentar o seu limite no Nubank

Antes de qualquer coisa, é preciso avaliar a forma que você usa o seu cartão. Isso porque, quanto mais você usa o limite disponível mais o banco entende que você precisa de uma nova margem de crédito. Além disso, é preciso considerar o pagamento regular da fatura, entre outros hábitos.

Veja a seguir algumas dicas infalíveis para o seu limite subir:

Não atrase o pagamento da fatura

Entre as atitudes que devem ser priorizadas, está pagar a fatura em dia. Se você não paga o valor atual de tudo que consumiu com o cartão de crédito, dificilmente conseguirá um limite maior. Neste sentido, é importante quitar a fatura completa e sem atrasos.

Deixe a sua renda sempre atualizada

Caso você esteja recebendo uma renda extra, mas não atualizou a informação no aplicativo do Nubank, faça isso o quanto antes. É importante que a renda seja sempre atualizada, conforme o seu poder de compra. Quanto mais você ganhar mais terá a chance de ter o limite ampliado.

Não tenha restrições na Serasa ou SPC

Em contrapartida, usuários com o “nome sujo” no SPC ou na Serasa, por exemplo, dificilmente conseguirão um aumento no limite de crédito do cartão Nubank. Isso porque, quem está negativado é visto como alguém com um alto risco de inadimplência.

Concentre todos os seus gastos no cartão

No mais, sempre mantenha o seu cartão em movimentação. Desse modo, concentre seus gastos na ferramenta, use o máximo que conseguir do limite concedido pela fintech.

Peça mais limite pelo aplicativo

Por fim, você também pode pedir um aumento no Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo; Clique em “Cartão de crédito” e depois em “Ajustar limite”; Selecione o botão “Pedir um aumento”; Digite o valor desejado; Clique na seta para ir para a próxima tela; Escolha o motivo do pedido de aumento e conclua a solicitação.