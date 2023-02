Achraf Hakimi está sob investigação por estupro de acordo com Le Parisien

Achrafi Hakimi está sob investigação por estupro. De acordo com o jornal francês ‘Le Parisien’, uma jovem foi à delegacia no último fim de semana para denunciar que o jogador do PSG a havia “estuprado”, embora ela não quisesse registrar queixa, mas simplesmente fazer uma denúncia declaração de “ter sido estuprada”.

Segundo ‘Le Parisien’, a polícia, vendo os fatos relatados pela jovem, alertou o Ministério Público, que interveio automaticamente devido à gravidade do crime e à notoriedade do suposto autor do crime.

O encontro entre os dois teria começado no Instagram a 16 de janeiro, mas só no passado sábado é que a jovem se deslocou a casa do futebolista num Uber pago pelo marroquino.

Segundo a imprensa francesa, foi aí que ocorreu a violação, depois do internacional marroquino, casado com a actriz Hiba Abouk e pai de dois filhos, beijou-a na boca, levantou-lhe a roupa e beijou-lhe os seios, apesar da recusa da menina, segundo o ‘Le Parisien’.

Achraf, durante a partida contra o Bayern na Liga dos CampeõesTERESA SUAREZEFE

A menina se desvencilhou do jogador de futebol e mandou recado para uma amiga que foi até a casa para ajudá-la.

No mesmo domingo, a menina compareceu à delegacia para informar os fatos.

O ex-zagueiro do Real Madrid não jogou na vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o rival Marselha no domingo devido a uma lesão muscular.