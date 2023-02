Adam Levine processa revendedor de carros e supostamente deu a ele um Maserati de US$ 1 milhão falso

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, a cantora está perseguindo uma concessionária de carros clássicos Rick Cole alegando que eles fizeram uma troca de veículo em 2021 … dando a Cole uma Ferrari de 1968 e 1972 que ele diz estar avaliada em $ 950.000 combinados e recebendo $ 100.000 e um Maserati Ghibli 4.9 Litro Spyder 1.971 em troca.

O negócio real pode render cerca de US $ 1 milhão, já que apenas 25 foram feitos … os documentos o chamam de “carro extremamente desejável e valioso no atual mercado de carros clássicos”.

De acordo com o processo, quando o chicote foi levado para a Autosport Designs para comercializá-lo, descobriu-se que o Maserati não era legítimo … alegando que Cole tomou várias medidas para fazê-lo passar pelo verdadeiro McCoy após um leilão fracassado do mesmo veículo lá em 2015.

Adam diz que Cole – que fez acordos no passado com Steve McQueen, Robin Williams, Frank Sinatradar Johnny Carson – manteve todos os problemas anteriores em segredo com o propósito de obter um lucro sério.