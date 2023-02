Adele totalmente impressionada ao conhecer Dwayne Johnson pela primeira vez no Grammy

O sonho de Adele de conhecer Dwayne Johnson se tornou realidade no Grammy 2023. Adele é uma grande fã de ‘The Rock’ e confessou em várias ocasiões o quanto gostaria de conhecê-lo.

Foi tudo graças ao apresentador Trevor Noah que o sonho de Adele se tornou realidade. Na primeira parte do show de premiação, Noah se aproximou de sua mesa e começou a conversar com a cantora confusa.

“A pessoa que Adele sempre quis conhecer, mas nunca conheceu, é Dwayne Johnson. . A rocha”.

Então, como num passe de mágica, o ex-astro da WWE emergiu da multidão e se dirigiu à mesa do cantor. Os que estavam lá dentro não se cansavam e, quando começaram a torcer, Adele se virou com um sorriso nervoso e, para sua alegria, viu o ator caminhando até sua mesa.

“Adele conhece The Rock, The Rock conhece Adele. Pela primeira vez”, disse Noah. Adele se levantou com um enorme sorriso no rosto e realmente parecia ser uma pequena estrela.

A dupla trocou um grande abraço e algumas palavras antes de se sentarem em seus assentos. Foi sem dúvida um dos momentos da noite.