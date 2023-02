Adidas CONTRATA profissionais em TRÊS ESTADOS

A Adidas, importante marca de origem alemã que surgiu ano de 1949, está em busca de novos profissionais no mercado de trabalho brasileiro. Com cargos em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, vale a pena analisar a lista abaixo antes mesmo de saber mais sobre a companhia. Confira os cargos:

Jovem Aprendiz Adidas – Barueri – SP – Administração Geral;

Especialista de Vendas – BH Outlet – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Assistente/Vendedor de Loja – Shopping Mais – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente/Vendedor De Loja II – São Paulo – SP;

Banco De Talentos – São Paulo – SP;

Auxiliar De Loja – Shopping Light- São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente De Loja – OUTLET Fortaleza – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Adidas e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Adidas, é válido ressaltar que a marca acredita que o esporte desempenha um papel cada vez mais importante na vida de mais e mais pessoas, dentro e fora do campo de jogo. Isto é, se trata de algo central para todas as culturas e sociedades e é fundamental para a nossa saúde e felicidade.

Além disso, em relação ao propósito da Adidas, vale frisar que o lema da empresa é: ‘através do esporte, temos o poder de mudar vidas’. Desse modo, partindo deste princípio, molda-se a maneira como se administra nossa empresa, como se trabalha com parceiros, como criam os produtos e como se relaciona com os seus consumidores.

Por fim, a Adidas acredita no esforço para expandir os limites das possibilidades humanas, incluir e unir as pessoas no esporte e criar um mundo mais sustentável.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!