Adidas diz que pode perder mais de US$ 1 bilhão após dispensar Kanye West

A marca atlética deu uma atualização preocupante na quinta-feira, dizendo que espera perder US $ 1,3 bilhão em vendas em 2023 – e a empresa diz que é porque não consegue vender todos os sapatos e roupas Yeezy que ainda possui.

Como informamos, a Adidas cortou relações com Ye no ano passado após seus comentários e ações anti-semitas…

Com base no relatório financeiro, não parece que está funcionando.

O comunicado diz que pode perder outros US$ 534 milhões se interromper o reaproveitamento do estoque restante de Yeezy – o CEO Bjørn Gulden acrescenta: “Os números falam por si. No momento, não estamos atuando da maneira que deveríamos”. Ele diz que 2023 é um ano de transição para a marca.