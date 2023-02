Adidas perderá 530 milhões de dólares se não vender sua linha ‘Yeezy’ após romper contrato com Kanye West

Tmarca alemã de roupas e calçados esportivos, Adidas, vive um dilema ético, econômico e empresarial, tudo causado pela mesma pessoa e suas declarações bizarras de alguns meses atrás.

A empresa rompeu o vínculo contratual com Kanye Westconhecido como ‘vós‘, com quem teve uma linha de tênis de sucesso, a famosa Yeezy.

Especialistas na área explicam que a quantidade de dinheiro que a Adidas poderia perder é tão grande que raramente foi vista na indústria da moda.

oesteAs palavras de outubro passado correram o mundo por seu anti-semitismo e discurso de ódio, desencadeando o rompimento entre artista e marca.

O que Kanye West disse?

No podcast ‘Drink Champs’, a cantora garantiu que George Floyd morreu por uso de drogas e não por asfixia causada pelo policial Derek Chauvinque enfiou o joelho no pescoço por quase dez minutos e não o deixou respirar.

Durante o desfile de moda em Paris, oeste apareceu vestindo uma camiseta ‘White Lives Matter’ em resposta ao movimento antirracista ‘Black Lives Matter’.

O escândalo dessas ações levou a Adidas a cortar todos os laços com oeste, que inclui a famosa linha de tênis Yeezy. As perdas são estimadas em cerca de 1,27 bilhão de dólares em receita neste ano e um total de 500,3 milhões de dólares em lucro caso não consiga vender os tênis.

Os tênis custam de 200 a 600 dólares

O preço do Adidas Yeezy varia de 200 a 600 dólares. Existem várias opções para vender esse estoque, como renomear os sapatos, vendê-los com desconto ou renomeá-los como ‘Yeezy Zombies’.

No entanto, essas ideias são “proposições arriscadas”, de acordo com Tom Nikicum analista econômico, porque seria “contraproducente do ponto de vista das relações públicas”.

“Ainda pareceria que eles estavam se beneficiando de uma colaboração com alguém que fez declarações anti-semitas flagrantes”, disse. Nikic observado.