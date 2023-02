Adidas perderá US$ 1,3 bilhão devido aos múltiplos comentários anti-semitas de Kanye West

EUvocê pensou Kanye West fez mal aos outros com sua personalidade errática, pense novamente porque as consequências de suas ações estão começando a afetar a Adidas. A marca de roupas esportivas demitida Kanye West depois que seus comentários anti-semitas se tornaram públicos, ele dobrou seu ódio contra os judeus várias vezes. Eles não demoraram muito para terminar o contrato com o Yeezy marca e não se importou com o produto com aquela marca que não havia sido vendido até aquele momento. No total, eles fizeram um total de $ 1,3 bilhão em produtos Yeezy.

Em vez de tentar vender todo esse estoque a preços com grandes descontos, Adidas decidiu anular completamente tudo porque eles não vão tolerar de Kanye West ataques contra pessoas ewish. Eles estão dispostos a perder US$ 1,3 bilhão em estoque e reciclar todos esses materiais para fazer novos produtos sem a marca Yeezy. As ações da empresa despencaram mais de 11% na manhã de sexta-feira, de acordo com a Fortune, quando os traders reagiram a esta atualização de Adidas eles mesmos. Várias outras empresas se separaram Kanye West após seus ataques.

O que Kanye West tem feito ultimamente?

Depois de toda essa bagunça Kanye West esteve envolvido, o mais recente desenvolvimento é que está tentando aproveitar seu casamento recente e tentar ser um bom pai para seus filhos. Embora a reação de tudo o que ele fez no ano passado possa durar muito mais do que qualquer um esperaria. Num futuro próximo, ninguém espera Kanye West associar-se a qualquer grande corporação. Dele Adidas os designs foram alguns dos mais revolucionários da era moderna na cultura do tênis, mas isso arruína completamente seu legado.