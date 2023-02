Adrian Peterson chama Damar Hamlin de “blasfemo” por causa do traje do Super Bowl, depois rema de volta

Adrian Peterson que agora é um agente livre foi duro com Damar Hamlin depois que ele viu o que o jogador do Buffalo Bill estava vestindo para o Super Bowl, foi uma peça de Takashi Murakami chamado “Travis Jesus” e na parte de trás da jaqueta havia uma representação do crucifixo.

Adrian Petersen que é um cristão devoto ficou ofendido com a escolha da jaqueta de Hamlin e não se conteve no início “” Você deveria estar agradecendo a Deus, filho! Isso é blasfêmia!! Todos nós falhamos, mas vamos lá cara! Acho isso uma falta de respeito!! #grato #deus”

Damar Hamlin não sabia que Adrian Peterson estava zangado por causa de uma jaqueta

Depois que amigos sugeriram Peterson deveria falar com Hamline as coisas mudaram rapidamente, de acordo com o TMZ, Peterson escreveu “Então eu falei com [Damar], e pudemos discutir nossos pensamentos como homens. Quero deixar claro, sou a última pessoa a julgar alguém, e essa nunca foi minha intenção”, disse.

“No entanto, sinto que a jaqueta foi desrespeitosa e era algo que eu precisava compartilhar. Percebo que todo mundo comete erros e falha às vezes, então, novamente, minha intenção nunca foi julgar, apenas compartilhar minha opinião. “

Peterson também deixou uma mensagem pública para o jogador do Bills “Damar, eu tenho respeito e amor por você e desejo a você nada além do melhor, mas simplesmente não posso arrasar com essa jaqueta. Sinto que tem muita gente, jovens e velhos, olhando para você e com poder e influência vêm grandes responsabilidades. Peço desculpas por ofendê-lo.”

Adrian Peterson escreveu sobre Hamlin diretamente

E então Peterson concluiu sua mensagem com o que parecia uma oferta de paz pois ele percebeu que era completamente desnecessário causar rebuliço e estar do lado errado da história “Depois de falar com Damar, entendi que não veio de um lugar de más intenções! #grato #deus #perdão