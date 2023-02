Adrian Peterson rasga Damar Hamlin por usar casaco ‘desrespeitoso’ no Super Bowl

Adrian Petersonestá furioso com a jaqueta Damar Hamlin usou no Super Bowl, um crucifixo com uma cabeça de Jesus alterada, descarregando no jovem de 24 anos em uma postagem na mídia social, chamando-o de “Blasfêmia !!”

Hamlin, de 24 anos, estava no jogo, sentado com o comissário da NFL Roger Goodell e Donna Kelce. Antes do pontapé inicial, os socorristas que salvaram a vida de Damar foram homenageados… e o zagueiro de 24 anos estava em campo para assistir.

Damar estava usando uma jaqueta Takashi Murakami “Travis Jesus” de $ 3.150 com o crucifixo … e isso realmente irritou Peterson.

“Você deveria estar agradecendo a Deus, filho! Isso é blasfêmia!! Todos nós falhamos, mas vamos lá, cara! Acho isso desrespeitoso!! #grateful #goddid”

Curiosamente, nem todos concordam com o futuro membro do Hall da Fama, incluindo a ex-estrela do running back Fred Taylor que acredita que AD lidou com a situação da maneira errada.

“Você deveria mandar DM para ele, mano… Tenho certeza que ele está ouvindo sua opinião. Postar isso não ajuda ninguém. Ele é jovem, jovens nem sempre pensam antes de usar coisas, assim como pessoas que usam caveiras e outras coisas que não usam. “Não se alinhe com as crenças cristãs. Tente alcançá-lo”, escreveu Taylor a Peterson.

Mas Adrian, que é um cristão devoto, ainda não estava aceitando.

“Mas isso foi diferente! Eu sei que os jovens às vezes não pensam, os mais velhos também! Mas com tudo que envolve a situação dele!! Esse não é um daqueles momentos em que o jovem não pensa!” Peterson escreveu de volta para Taylor.