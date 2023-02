Aegea Saneamento abre novos EMPREGOS em todo o país

A Aegea Saneamento opera no segmento privado de saneamento básico no Brasil. Ao todo, a equipe corporativa da empresa é formada por mais de 11 mil colaboradores, que atuam para tornar o futuro mais sustentável e levar o melhor serviço aos brasileiros. A seguir, confira as vagas de emprego abertas recentemente na corporação.

A Aegea Saneamento é uma corporação que atua no segmento privado de saneamento básico no país. Através do seus serviços, a empresa consegue levar saúde e qualidade de vida para milhões de pessoas espalhadas pelo território brasileiro.

Atualmente, a corporação conta com uma equipe corporativa especializada e disposta a prestar o melhor serviço todos os dias. Dentro das unidades, há mais de 11 mil funcionários operando dia após dia, com muita disposição e vontade de aprender. Há pouco tempo, a empresa anunciou novas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. Alguns cargos em aberto são:

Eletricista de Manutenção – Serra;

Agente de Saneamento – Barcarena;

Agente de Manobra – Manaus;

Advogado Sênior – Rio de Janeiro;

Gerente de Responsabilidade Social – Teresina;

Advogado Pleno – São Paulo;

Agente Comercial – Camboriú;

Almoxarife – Primavera do Leste;

Estágio em Engenharia – Primavera do Leste e Remoto;

Analista de Planejamento Financeiro – Rio de Janeiro;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro;

Assistente de Vendas – Campo Grande;

Especialista em Eficiência e Tecnologia – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Atualmente, a Aegea Saneamento conta com milhares de colaboradores espalhados em suas unidades no Brasil. Para garantir o crescimento da empresa, há novos processos seletivos o tempo todo, com o objetivo de encontrar e contratar novos talentos.

Para saber mais informações sobre as vagas da empresa e participar do processo de seleção, basta acessar o site 123empregos.

