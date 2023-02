Afinal, como retardar o aparecimento das rugas?

Existem algumas ações que podem ajudar a retardar o aparecimento das rugas e, assim, promover mais saúde para a pele.

Além disso, esses cuidados também podem elevar a autoestima, uma vez que propiciam uma melhora na aparência da pele como um todo, deixando-a com um aspecto mais saudável, macia e sedosa.

Por isso, convidamos você para seguir conosco neste texto e, assim, inspirar-se em nossas dicas! Vamos lá!

Como retardar o aparecimento das rugas?

Retardar e prevenir o aparecimento de rugas é algo que exige bons hábitos de cuidados com a pele e, inclusive, uma boa alimentação. Como somos “formados” por aquilo que comemos, consumir alimentos ruins pode prejudicar a hidratação e a nutrição cutânea, deixando-a menos “protegida” contra os radicais livres que aceleram o envelhecimento, por exemplo.

Portanto, ter uma rotina de autocuidado, priorizando a saúde da pele, é indispensável para um rosto mais “jovial”, firme e bonito. Veja quais práticas podem ser úteis nesses casos:

1. Uso do protetor solar

Usar o protetor solar, todos os dias, é imprescindível para retardar o aparecimento das rugas. Isso porque os raios ultravioleta prejudicam a saúde das células da pele, ocasionando um aceleramento no envelhecimento. Isso sem contar que o sol também prejudica a saúde, aumentando as chances de desenvolvimento de câncer de pele, por exemplo.

Portanto, ficar atento a isso e começar a aplicar protetor – inclusive no corpo – é fundamental.

2. Toxina botulínica

A toxina botulínica, conhecida como botox, é uma substância aplicada na pele para relaxar os músculos e diminuir a intensidade das expressões faciais, digamos assim, uma vez que essas expressões podem fazer com que a pele fique mais “marcada” com o passar do tempo.

Sendo assim, pessoas que têm mais de 25 anos podem procurar especialistas no assunto para avaliar a situação e investir na prevenção das linhas de expressão.

3. Hidratação para não ressecar a pele

Hidratar a pele é fundamental, por diversos motivos. Quando hidratamos, conseguimos retardar o aparecimento das rugas porque acabamos deixando a pele mais saudável e macia. Em contrapartida, uma pele muito ressecada pode acabar ficando mais propensa ao aparecimento dos sinais da idade.

Inclusive, usar cremes hidratantes que previnem o aparecimento de rugas é uma boa ideia também.

4. Consumir alimentos antioxidantes

Os alimentos antioxidantes, como as frutas cítricas, ajudam a expulsar os radicais livres presentes na pele. Dessa maneira, torna-se possível deixar as células mais protegidas contra o envelhecimento precoce, causado por esses agentes tóxicos para o tecido cutâneo.

Por isso, é muito importante ter uma alimentação saudável.

5. Evitar o consumo de álcool

Por fim, evitar o consumo de álcool é outro ponto que deve ser levado em conta na hora de retardar o aparecimento das rugas. O álcool pode desidratar as nossas células, deixando-as mais frágeis e propensas aos agentes nocivos. Portanto, evitar esse consumo é importante para a saúde cutânea.

Além de deixar de consumir muito álcool, lembre-se de beber bastante água, para ajudar na reposição da hidratação e, assim, proteger ainda mais a sua pele.

Em caso de dúvidas, converse com o seu dermatologista, combinado? 😉