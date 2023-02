Agenda do Grammy Awards 2023: que horas são os Grammys?

Tele 65º Grammy Awards vai homenagear o melhor da música no domingo, 5 de fevereiro, e comediante Trevor Noah servirá como anfitrião mais uma vez.

O evento promete uma formação estelar de estrelas atuais, veteranos ilustres e novatos brilhantes, bem como apresentações especiais de alto nível para homenagear o 50º aniversário do hip-hop.

Começando umt 20:00 ET no domingo, CBS emissoras de televisão transmitirão ao vivo a cobertura do prêmio Grammy de Los Angeles e Paramount+ transmitirá o programa ao vivo e sob demanda.

Com um total de nove indicações, Beyoncé está em primeiro lugar, seguido por Kendrick Lamar com oito e Adele e Brandi Carlile com sete cada. Futuro, Mary J. Blige, DJ Khalede Estilos de Harry cada um recebeu seis indicações.

A que horas e onde assistir ao Grammy 2023?

Sobre Domingo, 5 de fevereiro, às 20h ET/17h PT, O Grammy Awards será transmitido pela CBS. Os telespectadores têm a opção de assistir à cerimônia ao vivo no CBS.com ou o aplicativo CBS fazendo login com seu provedor de serviços a cabo.

O Grammy também será transmitido aos espectadores interessados ​​usando um ativo ou novo Paramount+ inscrição. Além disso, você pode assistir se inscrevendo em Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV, e FuboTV.