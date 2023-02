Agricultores de Penedo entregam primeira remessa de itens para alimentação escolar em 2023

Secom PMP

Alimentos frescos e cultivados em roças situadas na zona rural de Penedo começam a ser distribuídos para escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A primeira remessa dos itens que compõem o cardápio da alimentação escolar chegou nesta quinta-feira, 23.

Sete produtores que trabalham no sistema de agricultura familiar em Penedo e a Associação de Agricultores do Sítio Nazário entregaram toneladas de alimentos, principalmente frutas e macaxeira, além de hortaliças, tomate e pimentão, itens analisados e pesados no setor de nutrição da Semed Penedo.

Após a avaliação, os alimentos são encaminhados para todas as unidades de ensino da Prefeitura de Penedo, considerando a quantidade de matrículas em cada escola e também a maior aceitação de cada item pelos estudantes pesquisados regularmente sobre o cardápio.

“Nós também levamos em consideração o perfil de cada unidade, priorizando itens como abacate para as creches ou a farinha de mandioca para as escolas onde o uso é mais aceito”, explica Carla Sampaio, nutricionista da Semed.

No governo Ronaldo Lopes, a Prefeitura de Penedo investe cada vez na compra de alimentos produzidos na zona rural do município.

O contrato mais recente investe R$ 1,5 milhão na economia local, articulação que envolve ainda a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), política pública que assegura emprego e renda para o homem e a mulher do campo e comida de qualidade para crianças, jovens e adolescentes matriculados nas escolas da Semed Penedo.

Texto Fernando Vinícius