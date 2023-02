AJ Brown derramou o feijão sobre o ataque dos Titans depois de ser negociado: ‘Eu dei todos os pequenos detalhes’

Cgalinha a Titãs do Tennesse trocou seu wide receiver estrela AJ Brown para o Philadelphia Eagles durante a primeira rodada do 2022 Rascunho da NFL, eles não sabiam que estavam negociando mais do que apenas um bom jogador, mas também todos os seus sinais e detalhes ofensivos foram compartilhados por um descontente Marrom para sua nova equipe.

AJ Brown contou aos Eagles tudo sobre os segredos ofensivos dos Titãs

As duas franquias jogaram durante Semana 13 e o wide receiver compartilhou seu conhecimento e informações com a unidade defensiva de sua nova equipe.

“Dei todos os detalhes… tô falando da cadência, de tudo. Dei tudo, porque eles não mudam nada!… Falei com um cara da defensiva: ‘O que isso significa? O que isso significa? significar?’ Eu disse: ‘Mano, apenas me envie um filme do jogo, vou te dizer o que toda essa merda significa'”, ele compartilhou enquanto conversava com o podcast “Raw Room”.

O águias acabaria ganhando aquele jogo 35-10com AJ Brown tendo um desempenho estelar, com oito recepções para 119 jardas e dois touchdowns.

“Eu dei todos os detalhes. Estou falando de cadência, tudo. Eu dei tudo.”

AJ Brown ameaça deixar o Philadelphia Eagles por causa de Jalen Hurts

Brown teve a melhor temporada de sua juventude NFL carreira com zagueiro Jalen dói este ano, então é natural que ele queira continuar tendo Machuca como seu quarterback, pressionando o águias dizendo que se eles não contratarem seu companheiro de equipe, ele provavelmente irá embora também.

“Se você não pagar a esse homem (Hurts), apenas me mande para onde ele for. Então você fala sobre pressão? Howie, faça isso”, disse Brown.