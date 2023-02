AJ Green se aposenta após 12 anos na NFL com Bengals e Cardinals

Sreceptor do Pro Bowl em tempo par AJ Verde se aposentou na segunda-feira após 12 temporadas no NFL.

O jogador de 34 anos passou uma década com o Cincinnati Bengals antes de assinar com o Arizona Cardinals nas duas últimas temporadas de sua carreira.

Selecionado pelo Bengals com a 4ª escolha geral do draft de 2011 da Geórgia, Green foi uma seleção do Pro Bowl em cada uma de suas primeiras sete temporadaschegando a 1.000 jardas recebendo seis vezes.

O 6 pés-4, 207 libras tinha uma rara mistura de tamanho e velocidade e sua personalidade discreta fez dele um favorito entre os companheiros de equipe. Ele se juntou ao quarterback Andy Dalton para levar o Bengals aos playoffs todos os anos de 2011 a 2015, embora nunca tenha vencido um jogo na pós-temporada.

“Nunca fui um homem de muitas palavras, então vou ser breve”, escreveu Green em um post no Instagram. “Obrigado. Obrigado a todos que apoiaramincentivou e inspirou-me ao longo da minha carreira.

“Agradecimento especial ao Universidade da Geórgia, Cincinnati Bengals e Arizona Cardinals pela oportunidade de realizar meus sonhos. Mantive-me fiel ao jogo e ele não me deve nada. Seja abençoado.. Amo vocês! O próximo capítulo começa…”

Ele perdeu a temporada de 2019 com um ferimento no tornozelomas voltou ao Bengals em 2020.

Green foi sólido em sua primeira temporada com os Cardinals em 2021, recebendo 54 passes para 848 jardas e três touchdowns. Sua produção caiu para 24 recepções para 236 jardas e dois TDs nesta temporada, embora ele continuasse sendo uma presença popular no vestiário do Cardinals.

Ele termina sua carreira com 10.514 jardas recebendo – que ocupa o 44º lugar na história da NFL – e teve 70 recepções para touchdown.