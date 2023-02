Al Ahly treina antes do teste do Real Madrid nas semifinais do Mundial de Clubes

Al Ahly treinou em Rabat na terça-feira, na véspera de sua Semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.

‘Os Red Devils’ estão tentando ter sorte pela terceira vez ao enfrentar o Real Madrid depois de perder por 2 a 0 nesta fase nos dois últimos torneios do CWC – contra o Bayern de Munique e o Palmeiras, respectivamente.

de Marcel Koller os homens precisavam de uma vitória aos 88 minutos para vencer o Seattle Sounders, vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF, por 1 a 0 para chegar até aqui, mas os campeões espanhóis provavelmente fornecerão um teste totalmente diferente.

No entanto, jogar no norte da África pode dar uma pequena vantagem ao Al Ahly, já que eles estão familiarizados com as condições e estão no Marrocos há mais tempo do que seus adversários.

Eles também estão invencíveis há 23 partidas – o Real, em contraste, não tem disparado em todos os cilindros recentemente.

Além das preocupações com lesões no plantel do Real, especialmente em torno Karim Benzema e zagueiro Eder MilitãoO Real sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 na La Liga para o Mallorca no domingo.

Los Blancos têm um histórico muito forte no Mundial de Clubes e estão de olho no quinto título após os triunfos em 2014, 2016, 2017 e 2018.