Al Ahly x Real Madrid: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir na TV e online

Real Madrid viajaram para o Marrocos, onde enfrentarão Al Ahly na semifinal do Mundial de Clubes que será disputada na quarta-feira.

Los Blancos entrará no gramado do Estádio Príncipe Moulay Abdellah depois de perder por 1-0 fora de casa Real Mallorca no domingo. Nacho Fernandez marcou um gol contra antes do intervalo, com Marco Asensio faltando um pênalti no segundo tempo, como Maiorca conseguiu uma vitória duramente disputada.

Enquanto isso, Al Ahly bater os dois Cidade de Auckland e Seattle Sounders nas duas rodadas anteriores do torneio para chegar à semifinal.

Prováveis ​​escalações de Al Ahly x Real Madrid

Carlos Ancelotti não terá entradas Karim Benzema, Thibaut Courtois e Eder Militão à sua disposição, pois os três homens estão se recuperando de seus respectivos ferimentos.

Enquanto isso, Ferland MendyEden Hazard e Lucas Vázquez também ficará de fora da semifinal, já que também estão fora de campo devido a lesões.

Quanto a Al Ahlyausentes de longa data Mostafa Shobeir, Karim Fouad e Akram Tawfik não participará do jogo com os atuais vencedores da Liga dos Campeões.

Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): André segunda-feira; Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho, Eduardo Camavinga; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos; Faith Valverde, Rodrigo Goes, Vinicius Junior.

Provável escalação do Al Ahly (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mahmoud Metwalli, Mohamed Abdelmonem, Ali Maaloul; Fathi, Aliou Dieng, Amr El Solia; Percy Tau, Mohamed Sherif, Abdel Kader.

Quando começa Al Ahly x Real Madrid?

O jogo do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Ahly começará às 20:00 (GMT+1), que é o horário local do Marrocos. Para os telespectadores do Reino Unido, a partida começará às 19:00 GMT. Os espectadores nos Estados Unidos da América podem assistir à partida às 11:00 PT e às 14:00 ET.

Onde assistir Al Ahly x Real Madrid?

O jogo do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Ahly não será ao vivo na TV do Reino Unido, mas os torcedores poderão assistir pelo FIFA Plus. Quanto aos telespectadores dos EUA, você pode acompanhar o jogo no Fox Sports 2, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App.