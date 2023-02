Plave as memórias de Harry, ‘Poupar’, gerou todo tipo de controvérsia. O livro escrito pelo Duque de Sussex, que atualmente mora nos Estados Unidos com sua esposa Meghan, contém todo tipo de confissões: de sua escândalos sexuais ao seu tempo em gasto em Afeganistão com o exército britânico.

Os leitores ficaram particularmente surpresos com o comentário do príncipes confissão de matar 25 terroristas ao longo de suas seis turnês pelo país com o Exército britânico.

O que exatamente Harry disse?

“Não foi uma estatística que me encheu de orgulho, mas também não me deixou com vergonha. Quando me vi imerso no calor e na confusão do combate, não pensei naquelas 25 pessoas. Eram peças de xadrez removidas do tabuleiro; as pessoas más eliminadas antes que pudessem matar as pessoas boas.”

Príncipe Harry sobre a imprensa britânica: “É tudo mentira”

São palavras que, longe de sentirem vergonha ou arrependimento, denotam uma indiferença pela vida dos terroristas. Eles não passaram despercebidos e o grupo terrorista Al Qaeda desde então respondeu às suas reivindicações.

A Al Qaeda pediu que as mãos islâmicas “recebam sua justa retribuição”.

Na revista do grupo terrorista One Ummah, membros seniores instruiu os seguidores a se vingarem do príncipe Harry.

Eles também ordenaram que a coroa britânica agisse reduzindo as medidas de segurança que lhe foram concedidas para“abrir caminho para que as mãos islâmicas recebam sua justa retribuição”

Mãos islâmicas devem receber sua retribuição

A Al Qaeda também reclamou da cobertura da mídia ocidental ao livro de Harry, sobretudo pela falta de respeito demonstrada pela perda de vidas afegãs. “Como se o sangue dos afegãos não tivesse o menor respeito nessa mentalidade arrogante”, disse. eles disseram.

Al Qaeda critica “a miserável vida britânica”

De acordo com o grupo terrorista, as memórias de Harry nada mais são do que “manifestações e reversões do padrão da vida miserável britânica degeneradae a educação real muito complexa… um reflexo da realidade da decadência.”

A Al Qaeda exigiu que o povo afegão recebesse compensação pelas baixas nas mãos do príncipe Harry, apelando à ONU citando a Convenção de Genebra. Eles expressaram sua raiva pelo que consideram ser o senso distorcido de autoridade moral da Grã-Bretanha: “O inglês racista está acima dos humanos; os outros são apenas peões e peças de xadrez que o inglês pode remover da face da terra sempre que quiser e desejar. derramamento de sangue.”