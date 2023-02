Alaba explica por que escolheu Messi à frente de Benzema: Votamos nele como equipe

Aatenção foi atraída para Real Madrid defensor David elogia depois que ele votou em Lionel Messi em vez de companheiro de equipe e Ballon d’Or Karim Benzema nos prêmios The Best.

Ele teve que abordar o assunto nas redes sociais para impedir os comentários de Real Madrid fãs que acham que ele traiu seu próprio companheiro de equipe. Como capitão da seleção austríaca, ele teve que votar.

Durante a noite, Alaba tem recebido muitas críticas e teve que emitir um comunicado em suas redes sociais para explicar o motivo de seu voto.

Embora oficialmente o nome de Alaba é mostrado, na equipe austríaca eles decidiram reunir as opiniões de todos os jogadores e descobriu-se que Messi deve ser o vencedor, Benzema segundo e Kylian Mbappé terceiro.

“Na sequência dos prémios FIFA The Best, a Seleção Austríaca elegeu os votos para este prémio em conjunto, não só eu. Qualquer pessoa do plantel tem direito a voto e foi assim que procedemos. Karim, o quanto o admiro e suas atuações. E já disse várias vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo; ele ainda é. Sem dúvida”, Alaba disse.