Alan Belcher saúda luta sem luvas com Francis Ngannou: ‘Vou te nocautear’

Quando o veterano do UFC Alan Belcher encerrou sua aposentadoria para lutas e boxe, ele foi inflexível quanto a enfrentar apenas os maiores e melhores desafios.

Para Belcher, voltar não era uma questão de dinheiro. Em vez disso, tratava-se de realizar grandes feitos e aumentar seu legado de maneiras que talvez ele não tenha feito enquanto competia no MMA por quase uma década.

Na noite de sexta-feira, Belcher luta pelo título dos pesos pesados ​​do BKFC em uma luta contra o atual campeão Arnold Adams. Ele tem a chance de provar que sua volta às lutas valeu a pena.

“Este seria meu primeiro campeonato mundial”, disse Belcher ao MMA Fighting. “Então, estou levando isso muito a sério. Isso faz parte do trabalho da minha vida. Parte do meu negócio. Parte do meu legado. Vencer para mim significa apenas que estou progredindo.

“Vencer esta luta significa apenas que tudo, todas as lições que aprendi em minha vida e minha carreira e os últimos dois anos voltando ao esporte e aprendendo e crescendo, vencendo esta luta apenas significa que estou muito consciente e ciente de que fiz as coisas certas e não atrapalhei meu próprio caminho.”

Belcher já acumulou alguns nocautes no ringue do BKFC, mas se tornar o campeão peso-pesado seria a cereja perfeita para sua carreira até agora.

Belcher ainda tem grandes ambições no BKFC e no boxe. Um nome em particular que o interessa é o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, que atualmente é agente livre após deixar a promoção após sua última luta em 2021.

Embora Belcher não tenha ideia se Ngannou alguma vez entreteve uma luta sem luvas, o presidente do BKFC, Dave Feldman, já lançou a ideia com a esperança de falar com “The Predator” sobre o potencial de trabalharmos juntos.

“Estou 100% interessado nisso”, disse Belcher quando perguntado sobre Ngannou. “Quero lutar contra os melhores do mundo, e Francis Ngannou confere isso. É a atenção, a publicidade e o dinheiro que os lutadores querem. Acho que é isso que os fãs querem ver.

“Nos meus últimos dois anos, eu me propus a ser um nocauteador. Na minha primeira luta [in BKFC], fui para uma decisão. Eu estava apenas sentindo isso. Mas depois disso eu realmente fui trabalhar, e agora que molhei meus pés, ganhei minha confiança, e o que tenho trabalhado é realmente descobrir a ciência de como terminar a luta com as mãos muito rápido, e se não acontecer muito rápido, certificando-me de que estou vencendo todos os rounds, continuando em busca do nocaute. Muitos treinadores até me disseram no passado para não tentar nocautear alguém, e essa é toda a minha intenção agora. Quando eu for lutar com você, irei para nocauteá-lo.”

Ngannou foi considerado possivelmente o lutador mais forte da história do MMA, eliminando atacantes lendários como Alistair Overeem e Stipe Miocic, que detém o recorde de campeão dos pesos pesados ​​​​com o maior reinado na história do UFC.

Belcher sabe que Ngannou seria um adversário incrivelmente perigoso, especialmente sem luvas. Mas ele se recusa a recuar se esse desafio for apresentado a ele.

“Se eu lutar contra Francis Ngannou, irei nocautear você”, disse Belcher. “Acredito 100 por cento. Não há nada mais poderoso do que a crença. A crença é ainda mais poderosa que a verdade, e é aí que você entra em um cenário em que alguém como eu parece um azarão. Não acredito que você está lutando contra Francis Ngannou! Então, antes que você perceba, ele está deitado na tela.”

Não há previsão de quando Ngannou lutará a seguir, muito menos se ele escolherá MMA, boxe ou algum outro esporte de combate. Mas Belcher está enviando uma mensagem alta e clara de que está mais do que aberto à ideia.

“Arnold Adams é um veículo para eu criar isso, então tenho que nocauteá-lo”, disse Belcher. “Meu objetivo é nocauteá-lo de uma forma espetacular para que faça mais sentido para uma luta como [Francis Ngannou] acontecer. Estou pronto para qualquer coisa.

“Talvez o BKFC queira fazer uma luta de boxe ou algo assim. Acho que Francis Ngannou provavelmente não quer pular direto para o boxe nu contra os melhores caras do mundo. Há um pouco para descobrir lá.

“Só porque você é um grande, grande atleta, campeão do UFC, não significa que você pode entrar de cabeça erguida e nocautear todo mundo. Claro, com certeza oferece muitas vantagens, mas estou pronto para isso. Logo depois do Arnold Adams, talvez essa possa ser a próxima luta. Vamos fazê-lo.”