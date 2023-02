Alec Baldwin declara-se inocente no caso de tiroteio em ‘Rust’ e renuncia à primeira aparição

Alec Baldwin apenas se declarou inocente no fatídico tiroteio em “Rust” que matou Halyna Hutchins .

O ator apresentou seu apelo na quinta-feira, um dia antes de ser indiciado. Quanto às condições de sua libertação – o tribunal ordenou que Baldwin não pudesse beber, portar uma arma ou falar com possíveis testemunhas, A MENOS QUE seja sobre a continuação das filmagens de “Rust”.

Conforme informamos, Baldwin está carregada com homicídio involuntário na morte de Hutchins – o promotor distrital inicialmente acrescentou uma arma de fogo à acusação, mas isso foi derrubado no início desta semana, depois que Baldwin apontou que a versão do estatuto de aprimoramento citado pelos promotores não era eficaz até 7 meses após o tiroteio.