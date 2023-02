Alec Baldwin é processado por membros da equipe de ‘Rust’ por cortar atalhos no set

Três tripulantes que dizem estar no local quando Alec Baldwin tomada Halyna Hutchins acabei de entrar com um novo processo… alegando que era uma tragédia prestes a acontecer.

Ross Addiego , Doran Curtin dar Preço Reese – que dizem que eram o operador do dolly, o figurinista e o principal responsável por “Rust”, respectivamente – estão processando Alec e a produção de “Rust” em geral … alegando que eram 3 das 7 pessoas na igreja que marcaram o dia o tiroteio aconteceu.

Por exemplo, os três membros da equipe atribuem grande parte da culpa ao que afirmam ter sido a decisão dos produtores de usar “armas de fogo operáveis” durante 17 dos 21 dias programados de filme … apesar da opção de usar alternativas como réplicas, adereços de borracha armas ou efeitos especiais. Eles também apontam muitos supostos atalhos de segurança no set … como não investigar adequadamente as descargas acidentais anteriores que, segundo eles, ocorreram antes daquele dia fatídico.

Não apenas isso, mas os membros da tripulação dizem que Alec e outros ferraram com a contratação da armeira Hannah Gutierrez-Reed, embora digam que ela “faltou experiência essencial”.

O processo também alegou que Dave Halls economizou quando se tratava de protocolos de segurança. E, no entanto, eles dizem que Alec seguiu em frente com eles de qualquer maneira … o que levou à morte de Hutchins em 2021.

Falando do incidente … os queixosos também o descrevem aqui. Eles afirmam que Gutierrez-Reed disse a Halls que ela não teve a chance de verificar a arma antes de entregá-la a ele e que Halls a pegou e disse a AB que estava “fria”, sem verificar. O mesmo vale para Alec, dizem eles.

Lembre-se, Alec já está lidando com outros processos desta saga – através de outros membros da equipe – para não mencionar as acusações criminais do Novo México … das quais ele se declarou inocente.