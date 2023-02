Alec Baldwin pode evitar a prisão pelo assassinato de Halyna Hutchins nas filmagens de ‘Rust’

EUNas últimas horas, houve uma nova reviravolta inesperada no caso do assassinato de Halyna Hutchins.

A diretora de fotografia morreu devido ao disparo acidental de uma arma disparada contra ela pelo ator Alec Baldwin durante as filmagens de uma cena do filme.

A estrela de cinema foi inicialmente condenada à prisão, mas pode não cumprir nenhuma pena de prisão devido a uma regra posterior.

De acordo com o TMZ, o promotor distrital do condado de Santa Fe retirou uma acusação importante no Alec Baldwin caso.

Agora, se o ator for finalmente condenado, ele pode nem ter que passar um único dia na prisão.

Lei do Novo México que pode salvar Alec Baldwin

O magistrado retirou a acusação de arma da estrela no caso após balduínoA defesa de ‘s entrou com uma moção, alegando que os promotores usaram uma lei contra o ator que não se aplica.

O site de celebridades informou há algumas semanas que Alec Baldwin havia sido acusado de homicídio involuntário na morte de Halyna Hutchins.

Inicialmente, o promotor o acusou de uso da arma. Aqui vem a reviravolta na trama, já que a lei do Novo México estabelece que uma acusação de porte de arma só pode ser aplicada se a arma for ‘brandida’, ou seja, “se a arma for exibida com a intenção de intimidar ou ferir uma pessoa”, de acordo com para TMZ.

Obviamente, esta lei não se aplica a balduíno, já que o ator não ‘brandiu’ a arma. ele estava apenas usando-o como parte da cena de atuação.

O que é surpreendente, no entanto, é que essa emenda à lei só foi promulgada sete meses depois Halyna Hutchins‘ morte.

Alec Baldwin pode obter liberdade condicional

O promotor retirou a acusação de arma contra Alec Baldwine isso é importante porque, se a acusação fosse mantida, o ator poderia ter passado no mínimo cinco anos na prisão.

Agora que a acusação foi retirada, se Alec Baldwin for julgado novamente por homicídio culposo, ele enfrentaria um máximo de 18 meses de prisão.

O juiz pode até reduzir sua sentença e dar-lhe liberdade condicional se a lei do Novo México se aplicar.

O oficial de armas do filme, Hannah Gutierrez-Reedtambém garantiu que essa cobrança específica fosse retirada.