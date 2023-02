Alec Baldwin vence batalha crítica no caso ‘ferrugem’, DA retira carga de aprimoramento de armas

Conforme informamos, Baldwin foi carregada com homicídio involuntário em a morte de Halyna Hutchins. O promotor inicialmente aderiu à acusação de aumento de armas – ou seja, usar uma arma para cometer o crime. O problema é que, na época do tiroteio, a lei do Novo México estabelecia que uma taxa de aprimoramento de arma só poderia ser aplicada se a arma fosse “brandida” – o que significa que a arma foi exibida com a intenção de intimidar ou ferir uma pessoa. Esse claramente não é o caso de Baldwin.