Alerta geral! Inmet anuncia chuvas fortes na região centro-oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas fortes na região centro-oeste entre os dias 31/01 e 01/02.

A previsão é de chuvas intensas com um grau de severidade muito alto, por isso, se você mora nessa região é bom ficar com a atenção redobrada para enfrentar essa situação.

Afinal, as chuvas que estão caindo no Brasil nessa época do ano andam causando muitos estragos e prejudicando muitos brasileiros.

Diante disso, hoje mostraremos muitas informações e dicas de como se proteger e minimizar riscos e prejuízos durante o período chuvoso.

Portanto, continue conosco até o final, porque este é um tópico realmente essencial que não deve ser deixado de lado.

Alerta do Inmet para chuvas fortes na região centro-oeste

O alerta do Inmet é para a região centro-oeste do Brasil, essas áreas estão na rota de chuvas intensas previstas para o dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro.

Com isso, os moradores das áreas afetadas devem seguir as orientações da Defesa Civil para evitar acidentes potencialmente graves.

Afinal, sabe-se que as fortes chuvas causam vários estragos, principalmente se você chegar a ser afetado por elas.

Portanto, não deixe de conferir todo o nosso conteúdo até o fim, pois vamos passar todos os detalhes sobre as chuvas fortes em que estão previstas para a região centro-oeste.

Confira os riscos que o Inmet está prevendo para os próximos dias

Os riscos que podem ser causados ??pelo prolongado período de chuvas no Espírito Santo, segundo comunicado do INMET, são:

Chuvas entre 30 e 50 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia;

Ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km por hora;

Risco de corte de energia elétrica;

Risco de quedas de galhos de árvores e cabos de fiação;

Possibilidade de alagamentos;

Risco de descarga elétrica (raios).

Por isso, é fundamental que vocês fiquem atentos e ajudem na divulgação desse alerta aos moradores das áreas que possam sofrer por essas fortes chuvas.

Confira as áreas que estão no radar de chuvas fortes

Para mantê-lo informado e seguro, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou as áreas em que devemos permanecer vigilantes. Sendo elas:

Sudeste Paraense, Oeste Maranhense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste Maranhense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Norte Maranhense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Baixo Amazonas, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Norte Goiano, Araraquara, Centro Goiano, Ocidental do Tocantins, Pantanais Sul Mato-grossense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Sudoeste Mato-grossense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Nordeste Paraense, Litoral Sul Paulista, Sul Fluminense, Centro Amazonense, Madeira-Guaporé, Norte do Amapá, Campo das Vertentes, Central Mineira, Sul do Amapá, Zona da Mata, Norte Piauiense, Marajó, Norte Pioneiro Paranaense.

Então, se você mora nessas áreas ou conhece pessoas que moram, fique atento e ajude a divulgar o alerta do INMET de chuva forte na região centro-oeste.

Veja como se proteger das chuvas fortes no centro-oeste

É fundamental seguir as recomendações da Defesa Civil e evitar situações potencialmente perigosas.

A fim de minimizar os riscos trazidos por chuvas intensas, o Inmet orienta para que os moradores dessa região sigam as recomendações a seguir:

Mesmo se você estiver no carro, a recomendação é nunca se esconder embaixo de árvores. Isso porque durante chuvas fortes os galhos podem cair, especialmente nos casos em que fortes rajadas de vento estão previstas.

Se você estiver em casa ou no trabalho é melhor desconectar todos os seus dispositivos elétricos e até mesmo desligar o quadro geral de luz. Ademais, há grande possibilidade de raios para essa região.

Se houver alguma falha elétrica na sua rua, fique longe dos cabos e chame imediatamente o corpo de bombeiros ou a distribuidora de energia elétrica para resolver o problema.

Caso tenha alguma dúvida, ligue para a defesa civil pelo telefone 199 para tentar solucionar o seu problema.

Por fim, agora que você já sabe sobre o alerta do Inmet para chuvas fortes na região centro-oeste, é só seguir as orientações das autoridades para ficar o mais protegido possível.