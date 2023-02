ALERTA GERAL para os brasileiros que sonham ter uma aposentadoria gorda

Aposentar é o sonho de muitos trabalhadores brasileiros. Atualmente, cerca de 66% dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo mensal, ou seja, R$1.302,00. Todavia, estima-se que cada vez mais pessoas receberão este valor após deixar de exercer sua profissão, em sua velhice.

Analogamente, muitas pessoas têm observado a importância de se preparar cedo para a aposentadoria, de forma a receber um benefício um pouco maior, que possa dar mais conforto e segurança neste período de suas vidas. Para tal, é necessário se programar a longo prazo, fazer um planejamento.

Com uma boa aposentadoria é possível fazer inúmeras coisas. pode-se viajar pelo mundo, comprar um imóvel, ajudar familiares, viver com saúde e conforto. Neste período, o ex-trabalhador pode utilizar seu tempo para fazer inúmeras atividades, como ter um hobby, fazer exercícios físicos e se divertir.

O ideal é se aposentar recebendo um benefício que possa oferecer as condições necessárias para manter seu padrão de vida. Normalmente, quem entra no mercado de trabalho não pensa muito a respeito de sua aposentadoria. No entanto, após um tempo, alguns profissionais fazem investimentos que garantam um bom dinheiro.

Como se aposentar com segurança

A melhor maneira de garantir uma aposentadoria segura e tranquila é obter um ganho mensal satisfatório. Ele precisa contribuir para o pagamento de todas as despesas. Deve-se ainda sobrar um dinheiro para poder curtir a melhor idade. Uma boa opção é o investimento em um plano de previdência privada.

De antemão, essa é uma possibilidade diferente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que oferece a oportunidade de se aposentar de maneira independente. Com o devido investimento, é possível garantir benefícios mensais até acima dos R$5 mil, a partir dos R$65 anos de idade, o que pode trazer uma maior segurança.

Como receber a aposentadoria

Para receber uma aposentadoria de R$5 mil, é necessário fazer uma reserva de fundos na previdência privada. Para garantir um benefício com valores específicos, deve-se levar a idade em consideração, visto que quanto mais novo for o profissional, menos dinheiro será aplicado no investimento.

A princípio, quanto maior a idade, maior deverá ser a aplicação na previdência privada, de modo a garantir que no momento da aposentadoria, o beneficiário receba os valores estipulados. Para uma aposentadoria aos 65 anos, deve-se calcular quanto de dinheiro irá para o fundo e o tempo de contribuição.

Em síntese, se formos pensar em uma inflação de 4% e uma rentabilidade anual de 8%, pode-se estimar a necessidade de se investir mensalmente, R$ 1.137,71 aos 25 anos, R$1.480,27 aos 30 anos, R$ 1.941 aos 35 anos, e R$ 2.589 aos 40 anos de idade. Ao chegar aos 65 anos, o segurado irá ganhar R$5 mil mensais.

Planejamento financeiro para se aposentar

Embora seja difícil, é possível ter uma aposentadoria de R$5 mil por mês. Para tal, é preciso investir um valor mensalmente, de preferência, por 30 anos. Para poder ter o benefício deste valor, o trabalhador deve começar a investir nesta idade, para que, ao chegar aos 60 anos, possa receber o montante estimado.

Ademais, se o trabalhador fizer um aporte de R$949 durante 30 anos, através de uma previdência privada que garanta cerca de 0,5% ao mês de rentabilidade, após 30 anos, o beneficiário terá em suas mãos, R$953 mil. Com este montante, ele pode realizar saques de R$5 mil mensais durante 40 anos.

Sendo assim, com um bom planejamento e disciplina, o trabalhador pode ter uma boa aposentadoria, continuar com seu padrão de vida e ter mais segurança neste período de sua vida. A aposentadoria privada é uma ótima opção para quem deseja ganhar um pouco mais do que o INSS oferece aos seus segurados.

Simulação da previdência privada

O Banco do Brasil, através de um simulador, pode ajudar no cálculo do quanto seria necessário aplicar mensalmente para obter uma aposentadoria no valor de R$5 mil. É possível também prever outras possibilidades de ganhos que podem ser observados aos beneficiários do plano previdenciário Brasilprev.

Aliás, com o programa desenvolvido pelo banco, pode-se fazer um melhor planejamento previdenciário, para a sua aposentadoria. Para ter acesso ao simulador, clique aqui. A aposentadoria privada do Banco do Brasil oferece inúmeras vantagens aos seus beneficiários.