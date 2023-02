ALERTA GERAL para os motoristas com CNH

A legislação de trânsito determina diversas regras a serem seguidas pelos motoristas. Muitos não sabem, mas mesmo sem atingir o limite de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o seu documento pode ser suspenso.

Geralmente, as infrações gravíssimas levam a suspensão imediata da CNH e, em alguns casos, o condutor pode ser impedido de dirigir por até 1 ano.

Portanto, confira a lista composta por 17 infrações desconhecidas que podem suspender a sua CNH.

Infrações que podem suspender CNH

Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorros;

Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local;

Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia;

Condutor envolvido em acidente não prestar informações para Boletim de Ocorrência;

Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local;

Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar exame toxicológico obrigatório – Suspensão da CNH por 3 meses;

Dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos;

Dirigir sob influência de Álcool – Suspensão da CNH por 12 meses;

Disputar corrida;

Forçar passagem entre veículos;

Organizar interrupção da circulação da via sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Promover “racha”;

Recusar o teste do bafômetro – Suspensão da CNH por 12 meses;

Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida;

Transpor sem autorização, bloqueio viário policial;

Usar veículo para interromper circulação sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa.

Minha CNH foi suspensa, o que devo fazer?

Primeiramente, é necessário que o motorista que obteve sua CNH suspensa realize um curso de reciclagem num Centro de Formação de Condutores (CFC), com prazo de 30 horas. No curso, é importante que sejam abordados temas como legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.

Após a realização do procedimento, o condutor deve passar por uma avaliação com 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 21 delas para recuperar o documento.

Nova CNH

As alterações no documento foram realizadas para se adequarem ao modelo internacional. Desse modo, novos itens de segurança e visual foram implementados. Confira a lista:

Itens de segurança

Holograma de identificação;

Tinta fluorescente que brilha no escuro;

Itens de segurança visíveis somente com luz ultravioleta.

Reformulação do documento

Código MRZ utilizado em passaportes, permitindo o uso da habilitação em outros países;

Os motoristas poderão usar o nome social e filiação afetiva;

Tabela no verso do documento indicando quais veículos o motorista poderá conduzir;

Letra “P” indicando Permissão para dirigir e letra “D” indicando a CNH definitiva;

A assinatura do condutor abaixo da foto.

Motoristas terão que renovar CNH a cada 3 anos

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está sendo emitida no país. Após a atualização, o documento está sendo produzido com um novo design e proporcionando mais segurança aos motoristas.

É importante salientar que, com as mudanças na CNH, a validade de renovação do documento passou a ser diferente para alguns condutores.