ALERTA GERAL para quem usa PIX: contas correm grave risco; entenda

Está cada vez mais comum, especialmente nas redes sociais, denúncias de clientes sobre um tipo novo de fraude que envolve o PIX. O crime funciona assim: os golpistas ligam para as supostas vítimas. Então, para convencê-las de que precisam efetuar a transferência bancária, acabam citando algumas informações confidenciais, com valores exatos de transações que já foram feitas na conta.

Contudo, nada do que ele fala é real, mas, com tanta precisão e detalhes, as vítimas acabam acreditando que a conta foi realmente hackeada. Como você poderá ver na matéria desta quarta-feira (15) do Notícias Concursos, é neste momento que os golpistas conseguem fazer com que as pessoas caiam nos golpes e efetuem o PIX.

Como é o novo golpe do PIX em detalhes

Primeiramente, os golpistas fazem uma ligação aparentemente real para o cliente de uma instituição bancária, afirmando ser um colaborador do banco. Dessa forma, é informado à vítima que a sua conta está hackeada e os valores A, B, C e D foram sacados. Entretanto, as transações não são reais, mas a pessoa não sabe disso ainda.

Em seguida, o criminoso apresenta informações de cunho confidencial da pessoa, tal como detalhes do extrato bancário, alguns valores exatos dos débitos automáticos, várias transferências por PIX, etc. Portanto, essas coisas são feitas com a intenção de enganar e levar a vítima a acreditar nessa farsa.

O intuito de tantas informações é convencer a pobre vítima a fazer transferência de alguns valores de A, B, C, D e E para as contas de determinadas pessoas (criminosos). Então, o argumento usado é: “O banco detectará a duplicação dessas transações e cancelará tudo”.

Depoimento de uma vítima de golpe

Em alguns tweets publicados na última quarta-feira (08), Marcella Centofanti, jornalista, contou que quase caiu em um golpe após atender uma ligação. Um homem ligou se passando por um funcionário do Itaú.

Dessa forma, segundo Marcella, ao longo da conversa, o golpista citou alguns valores que saíram e entraram da conta da jornalista nas últimas semanas. Ele chegou a mencionar as transferências de PIX recebidas e realizadas, incluindo valores e nomes precisos, além dos débitos automáticos. Marcella escreveu também que, enquanto a conversa pausava, tocava a famosa musiquinha de fundo quando um cliente liga para o banco Itaú.

Em um comunicado oficial, a instituição afirmou que a proteção e a segurança dos dados são colocadas como prioridade em suas ações. Assim, o banco investiga minuciosamente os casos denunciados por seus clientes. O banco também destacou que todos os resultados encontrados nas investigações acerca do caso não mostraram nenhuma falha interna, nem que houve participação de colaboradores da instituição.

Atenção para não cair nos golpes

Portanto, com este relato, conclui-se que realmente é necessário ter bastante cuidado, pois os golpistas estão ficando mais espertos. Então, eles são capazes de criar e executar fraudes inovadoras envolvendo as transferências bancárias.

Portanto, caso receba uma ligação ou mesmo mensagem suspeita, a primeira coisa a se fazer é conferir no banco se o contato é real. Assim, jamais faça transferências, seja por PIX ou outro meio, nem passe os dados pessoais e bancários para alguém com quem está falando no telefone. Outro ponto que é preciso tomar cuidado é com os “links” que não devem ser abertos de forma nenhuma.

Finalmente, é importante ressaltar a cautela que se deve ter com qualquer tipo de assunto que envolva uma instituição financeira ou bancária, especialmente o PIX. Além disso, tome cuidado com os cartões de crédito, já que este é um dos alvos preferidos dos criminosos. E lembre-se de nunca fornecer os dados do seu cartão (o que inclui o código de segurança) para quem não conheça.