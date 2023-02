ALERTA GERAL para todos os brasileiros com o CPF acaba de sair

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um documento de extrema importância para os cidadãos. A saber, o CPF é aceito em todo território brasileiro e seu bloqueio pode gerar diversos problemas.

Atualmente, o cidadão pode acompanhar a situação do seu CPF de forma rápida e muito simples, sem a necessidade de sair de casa. Assim, fica ainda mais fácil de garantir que em seu documento não acumule pendências. Isso porque, de acordo com a Receita Federal, entre as situações que podem bloquear o CPF estão as irregularidades no pagamento de dívidas, inconsistências nos dados cadastrais ou ainda duplicidade do registro.

É importante salientar que, ao ter o documento bloqueado, o cidadão pode enfrentar muitas dificuldades financeiras, como ter um empréstimo negado, bem como cartões de crédito e financiamentos. Portanto, confira abaixo o que leva o seu CPF a ser bloqueado e como mantê-lo em situação regular.

Motivos que levam ao bloqueio do CPF

Irregularidade

A irregularidade no CPF é identificada pela Receita Federal. Isso ocorre quando o cidadão está com alguma pendência, como no caso de inconsistência de dados na declaração do Imposto de Renda (IR), ou ainda a falta de declaração do IR.

Bloqueio por cancelamento

O cancelamento do documento pode acontecer em uma situação rara, quando há uma duplicidade de cadastro. Ou seja, quando a pessoa tem dois números de CPF, ou ainda quando há a comprovação de fraude na identidade.

Bloqueio por morte

Com relação ao bloqueio por falecimento do cidadão, ocorre de forma automática. Após a emissão do atestado de óbito, a Receita Federal coloca o CPF em situação: ”titular falecido”.

Inconsistência de dados

Por fim, em casos de informações equivocadas, o documento também é bloqueado. Cabe ao cidadão regularizar a sua situação pela internet, através do site da Receita Federal.

Como consultar a situação do meu CPF?

Como já mencionado, quando o CPF é bloqueado, o cidadão fica impedido de realizar uma série de serviços, como abrir uma conta no banco, contratar um empréstimo, vender imóveis, entre outras situações.

Diante tantas limitações, é importante resolver as pendências no CPF, ou mantê-lo livre delas caso não esteja irregular. Para consultar a sua situação, basta acessar o site da Receita Federal.

O sistema gera um documento emitido pelo Ministério da Fazenda, que indica se existem pendências em relação ao CPF ou não. Veja as possibilidades:

REGULAR : o contribuinte não tem nenhuma pendência em seu cadastro;

: o contribuinte não tem nenhuma pendência em seu cadastro; PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO : o contribuinte não entregou alguma Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos;

: o contribuinte não entregou alguma Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos; SUSPENSA : cadastro incorreto ou incompleto;

: cadastro incorreto ou incompleto; CANCELADA : CPF cancelado por multiplicidade;

: CPF cancelado por multiplicidade; TITULAR FALECIDO : quando for incluído o ano de óbito;

: quando for incluído o ano de óbito; NULA: constatada fraude nos dados.