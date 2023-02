Alex Morgan, do USWNT, está aberto a boicotar estados que proíbem atletas trans

Alex Morgan fez ondas no início deste mês, quando ela apoiou seu companheiro de equipe Becky Sauerbrunn depois que ela escreveu um artigo de opinião a favor de homens jogando ao lado de mulheres.

“A inclusão de crianças trans nos esportes é a inclusão de crianças nos esportes”, disse Morgan. “Todos devem ter a capacidade de praticar esportes.”

Atualmente, enquanto a equipe se prepara para disputar o Copa ElaAcredita, Alex Morgan anunciou que realizaria uma reunião de equipe para considerar se deveria boicotar Texas e Flóridajá que ambos os estados receberão jogos.

“Olhando para esses jogos na Flórida e no Texas, respectivamente, precisaremos continuar intensificando e ter discussões internas também com a equipe, porque não somos do tipo que foge de conversas difíceis ou defender o que é certo”, declarou Morgan.

Morgan acrescentou que “jogar na Flórida e no Texas é algo que o time definitivamente precisa considerar”, disse Morgan, “acho que até mesmo falar sobre isso é bom.”

Alex Morgan rotulou ‘Woke Queen’ por suas declarações

Morgan expressou sua opinião sobre o possível patrocínio para o próximo Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia neste verão entre fifa e a organização de turismo da Arábia Saudita.

O atleta se referiu à cooperação como estranha, já que o histórico da Arábia Saudita em direitos humanos, principalmente no que diz respeito à forma como trata mulheres e pessoas LGBTQ, é menos do que bom.

“Acho bizarro que a Fifa tenha procurado um patrocínio ‘Visite a Arábia Saudita’ para a Copa do Mundo Feminina quando eu, Alex Morgan, nem mesmo seria apoiado e aceito naquele país, então simplesmente não entendo. ” ela afirmou.

“Então esse seria o meu conselho para eles. E eu realmente espero que a Fifa faça a coisa certa”, acrescentou Morgan.

Becky Sauerbrunn disse em um artigo de opinião a favor de atletas transgêneros que competem em esportes femininos que os formuladores de políticas deveriam prestar atenção a preocupações como remuneração justa nos esportes.