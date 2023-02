Alex Pereira espera que Jon Jones ‘domine’ no peso pesado, chama Francis Ngannou de boxe Tyson Fury de ‘suicídio’

RIO DE JANEIRO – Jon Jones e Ciryl Gane lutarão pelo cinturão vago dos pesos pesados ​​do UFC, agora que Francis Ngannou renunciou ao título e se separou da promoção, e o detentor do título dos médios do UFC, Alex Pereira, espera que “Bones” tenha sucesso em sua busca por mais ouro.

Jones não entra no octógono desde fevereiro de 2020, defendendo seu trono de 205 libras pela última vez em uma vitória por decisão apertada sobre Dominick Reyes, e provocou uma possível mudança para o peso pesado desde então. Jones finalmente reentra no cage contra Gane na luta principal do UFC 285 em Las Vegas no dia 4 de março.

“Acho que ele está realmente dominando”, disse Alex Pereira em entrevista ao MMA Fighting, quando questionado sobre sua opinião sobre Jones enfrentando adversários mais pesados. “Nunca é fácil, mas acho que essa luta vai ser muito mais difícil do que se ele tivesse lutado com o Ngannou. O Ngannou é mais forte e gostaria de trocar socos com o Jon Jones, e o Jon Jones é muito experiente, tem uma defesa ótima, então acho que o Jon Jones venceria o Ngannou [easier].

“Essa próxima luta [with Gane] é um pouco mais difícil para ele, mas também acho que ele vence. É um pouco mais difícil porque [Gane] é esperto, e um pouco mais assustado no bom sentido, de não negociar com Jon Jones, o que o torna uma luta mais difícil.

Enquanto isso, Ngannou está focado em garantir uma luta contra o campeão de boxe Tyson Fury. Embora possa ser uma luta muito lucrativa para o homem que venceu Gane, Stipe Miocic, Cain Velasquez, Junior dos Santos, Jairzinho Rozenstruik e Curtis Blaydes em suas últimas seis participações no octógono, Pereira não espera que Ngannou tenha tanto sucesso no círculo quadrado.

“Depende se ele está lutando contra a elite”, disse Pereira. “[Boxing against] Tyson é difícil. É suicídio. … Tem outros caras para ele começar. [He can go] um passo de cada vez. Se ele realmente quer lutar contra esses caras, então ele só pensa no dinheiro. Eu não, se for o caso. Mas dizer ‘vou lá porque quero ser campeão’ é difícil.”

Ngannou tem um poder de nocaute impressionante, mas Fury mostrou grande queixo e coração ao longo de sua carreira impecável de 33-0-1 no boxe.

“[Boxing] alguém que pode se defender de seus socos, [Ngannou] ficaria cansado”, disse Pereira, ex-campeão de kickboxing em duas divisões do GLORY, que fez a transição em tempo integral para o MMA e se tornou campeão do UFC em um ano.

“Vou te dar um exemplo idiota: se você pedir a alguém que nunca treinou na vida para enfrentar alguém experiente e dizer a ele para bater o mais forte que puder para nocauteá-lo, ele vai explodir em três minutos, e então um soco fraco o nocauteará, já que ele não tem mais defesa e mal consegue ficar parado. Para mim, saber se defender é o mais importante.”