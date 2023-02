Alexander Volkanovski: Conor McGregor ‘de volta à conversa’ para disputa de título com vitória de Michael Chandler

Até Alexander Volkanovski entende que há exceções às regras sempre que Conor McGregor está envolvido.

Dias antes de sua oportunidade de ganhar o status de campeão de duas divisões, assim como o superastro irlandês conquistou em 2016, Volkanovski comentou sobre a notícia de que McGregor está voltando para treinar na próxima temporada de O ultimo lutador ao lado de Michael Chandler. Quando o programa terminar de ir ao ar, McGregor enfrentará Chandler em sua primeira luta em mais de dois anos, depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua apresentação anterior.

Apesar de McGregor ostentar apenas um recorde de 1-3 em suas últimas quatro lutas – incluindo derrotas consecutivas para Dustin Poirier – Volkanovski sabe que atrair poder e popularidade quase sempre merece consideração quando se trata de disputa de título no UFC.

“Obviamente, é sempre bom ter Conor voltando ao esporte”, disse Volkanovski no UFC 284 media day. “Ele traz muitos olhos. Essa será uma luta divertida também. Acho que é inteligente para os dois. Inteligente para Conor porque ele pode ir e lutar, ambos são caras poderosos, obviamente, é uma luta que pode ser vencida porque eles vão lutar. Vai ser divertido.

“Isso apenas coloca Conor de volta na conversa pelo cinturão e todo esse tipo de coisa. Para as pessoas dizerem que ele não merecia e não tem como ele fazer isso, você é muito louco, né? É Conor McGregor, e se ele derrotar alguém como Chandler, você sabe que o nome dele será mencionado. Você sabe que as pessoas vão falar sobre ele.

É difícil argumentar contra a lógica de Volkanovski, dada a capacidade de McGregor de sempre se manter relevante na conversa pelo título, independentemente de seu currículo recente.

McGregor ainda não fez nenhuma declaração sobre treinar a próxima temporada do reality show ou opinou sobre enfrentar alguém como Chandler, que vem para a disputa com quatro bônus pós-luta em cinco participações no UFC.

Há até rumores de que o retorno de McGregor acontecerá nos meio-médios, mas mesmo isso não vai dissuadir Volkanovski de prever que “The Notorious” poderia ganhar uma chance pelo título dos leves com uma vitória.

“No final das contas, é Conor McGregor”, disse Volkanovski. “Quando você consegue esses tipos de números – e você tem que lembrar, ele está sempre enfrentando os mocinhos também, os bons lutadores, então ele está sempre intensificando e enfrentando lutadores perigosos.

“Está em 170, não é o peso leve. Se fosse qualquer outra pessoa eu diria que não tem jeito né? É bastante óbvio como isso acontece. Eu realmente não estou dizendo nada que surpreenda alguém.”

Se Volkanovski conseguir passar por Islam Makhachev no sábado e se tornar um campeão de duas divisões do UFC, ele pode acabar sendo o beneficiário de um confronto futuro com McGregor.

Volkanovski obviamente está aberto a essa opção, mas nada disso será possível se ele não se tornar o campeão dos leves primeiro.

“É interessante”, disse Volkanovski. “É bom olhar porque pretendo levar o cinturão dos leves e estou olhando para ver o que está acontecendo na categoria. Há muitos confrontos em potencial depois deste, mas obviamente primeiro preciso me preocupar com o que está à minha frente.