Alexander Volkanovski e Islam Makhachev mais confiantes na vitória após rewatch, Volkanovski reivindica 3 rodadas

Alexander Volkanovski e Islam Makhachev tiveram uma visão mais clara de sua luta épica agora, depois que a poeira baixou, e nenhum dos dois está mudando de posição.

De qualquer forma, Volkanovski parece ainda mais confiante de que fez o suficiente para derrotar o campeão dos leves do UFC; na realidade, depois de cinco rodadas incríveis de ação, foi Makhachev quem conquistou uma vitória por decisão unânime no evento principal do UFC 284 para se defender do desafio de Volkanovski e fortalecer seu caso para o primeiro lugar no ranking Pound-for-Pound .

Volkanovski, campeão peso-pena do UFC, deu muito crédito a Makhachev por sua atuação na prensa pós-luta de sábado, mas depois tuitou que ele acredita que deveria deixar Perth com outro cinturão no ombro depois de assistir novamente à luta.

“Acabei de assistir a luta, definitivamente acho que ganhei 2,3 e 5”, escreveu Volkanovski. “Surpreso por não ter levantado minha mão! Vamos fazer a revanche, em qualquer lugar, a qualquer hora!”

Algumas horas depois, possivelmente em resposta a Volkanovski, Makhachev tuitou que ele estava confiante de que o veredicto dos juízes estava correto e que o melhor momento da estrela australiana aconteceu quando a luta estava quase decidida.

“Apenas assisti a fita e tenho que ser justo, de 25 minutos Volk conseguiu o último 1 minuto”, escreveu Makhachev.

As pontuações reais viram dois juízes premiar Makhachev com pontuações de 48-47 e uma pontuação de 49-46. Todos os três juízes deram a Makhachev as rodadas 1, 2 e 4, com um também dando a ele a Rodada 3.

Dado que a luta foi mais do que entregue em termos de drama – e controvérsia – é perfeitamente possível que Makhachev e Volkanovski se cruzem novamente se puderem continuar suas vitórias.