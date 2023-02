Alexander Volkanovski emociona público de Perth nos confrontos do UFC 284: ‘Amanhã venho para f****** de tudo’

Alexander Volkanovski está pronto para fazer história diante de um barulhento público australiano.

O atual campeão dos penas do UFC luta pelo segundo título no sábado, quando desafia o campeão dos leves, Islam Makhachev, na luta principal do UFC 284, em Perth. Após o confronto final com Makhachev na pesagem cerimonial na sexta-feira, Volkanovski incendiou a multidão com uma mensagem simples e confiante para seus compatriotas.

“Amanhã nós colocamos tudo em risco, mas amanhã eu venho para foder tudo”, disse Volkanovski. “Vamos!”

Saudado por vaias, Makhachev não desempenhou seu papel de vilão de fato neste confronto, mas alertou os fiéis de Perth que eles podem não deixar o RAC Arena felizes na noite da luta.

“Perth, passei aqui 20 dias, mas amanhã você vai ficar chateado”, disse Makhachev. “Obrigado.”

Os co-headliners Yair Rodriguez e Josh Emmett, que lutam pelo título interino dos penas no sábado, foram um pouco mais tagarelas quando chegou a hora de se dirigirem à multidão, e eles estavam focados em espalhar vibrações positivas e aumentar a emoção para o que é o primeiro Oportunidade de campeonato do UFC para ambos.

“Vocês me conhecem, não estou aqui para falar merda, mas vou fazer um show incrível amanhã à noite,” Emmett disse. “Vai ser a luta mais emocionante que vocês já viram, e estou saindo com a vitória. Então, eu quero ouvir a energia de vocês, porque definitivamente estou me alimentando dela.”

“Estou apenas curtindo o processo. Olhe para esta multidão, é linda”, disse Rodriguez. “Perth é linda, essas pessoas são lindas. Tenho alguns amigos aqui que não vejo há muito tempo. Kyle Noke está aqui, meu bom amigo. Estou muito feliz por ter minha família aqui, meu time está comigo e não posso pedir uma situação melhor.”

O UFC 284 vai ao ar no sábado à noite na América do Norte, com preliminares começando às 18h ET na ESPN+, seguidas por outro conjunto de preliminares às 20h ET na ESPN e ESPN+. O card principal vai ao ar às 22h, exclusivamente no pay-per-view ESPN+.