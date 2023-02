Alexander Volkanovski: Islam Makhachev ‘fraco’ por dizer que é louco por tentar ser ‘campeão-campeão’

Alexander Volkanovski está bem ciente dos riscos inerentes que acompanham a subida de divisão para desafiar um campeão dominante como Islam Makhachev.

Pela primeira vez desde que se tornou um dos principais contendores na divisão dos penas, Volkanovski entrará em sua luta no UFC 284 como um azarão. Ele está enfrentando desafios físicos diferentes de tudo que já enfrentou no octógono, sem falar no ataque ao solo do lutador do Daguestão, que surgiu sob o comando do maior lutador leve da história, Khabib Nurmagomedov.

Apesar de tudo isso, Volkanovski não apenas aceitou o desafio, mas o procurou, e discorda de Makhachev, criticando-o por tentar.

“Adoro me desafiar”, disse Volkanovski na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 284. “Adoro me colocar nessa posição. Acho que as pessoas deveriam sempre fazer isso na vida. Se você quer ter sucesso, desafie-se. Isso vai te deixar mais forte, confie em mim.

“Sou o dobro do homem que era antes de começar este camp, porque sabia o desafio que tinha pela frente. Não tenho medo do desafio. Eu sei que posso estar à altura da ocasião. Eu sei que isso vai me fazer melhor. É disso que as pessoas se lembram. Esses momentos.

“Ele vai sentar lá e dizer que estou louco por intensificar e tudo mais, acho que é fraco olhar por esse lado. Você deve se desafiar. Você deve se colocar nessas posições. Não olhe para o que pode acontecer se as coisas derem errado – vamos ver o que acontece se as coisas derem certo. Domingo vai dar certo e eu vou ser campeão-campeão.”

Volkanovski ouviu Makhachev dizer muitas coisas antes da luta e, embora ele não esteja exatamente usando tudo como combustível, jogar um pouco mais de gasolina no fogo nunca faz mal.

“Supostamente, ele realmente não me respeita como adversário”, disse Volkanovski. “Ele está pensando que eu vou ser fácil. Espero que ele tenha feito sua pesquisa como fizemos porque você precisa. Estes são dois dos melhores e vou provar que sou o melhor e vou mostrar a você por que mereço o número 1 libra por libra.

Enquanto Volkanovski se divertia com uma multidão barulhenta em sua terra natal, a Austrália, enquanto Makhachev só conseguia responder com um sorriso malicioso ao receber vaias do público toda vez que tocava no microfone.

Makhachev rebateu a narrativa de que não respeita Volkanovski, mas mantém sua avaliação de que o atual campeão dos penas do UFC está mordendo mais do que pode mastigar desta vez.

“Porque eu sou o campeão e isso é 155 [pounds] – esta não é a área dele”, disse Makhachev. “Essa é outra potência, outra divisão, vou ganhar dele fácil.

“Claro, eu o respeito. ele é [No. 1] libra por libra, mas muitas pessoas dizem que o Islã é o melhor lutador do mundo no momento, e no domingo de manhã vou mostrar a você por que as pessoas pensam isso.

Por melhor que Volkanovski tenha sido durante sua invencibilidade no UFC, Makhachev acredita que ele é completamente diferente de qualquer um dos oponentes anteriores que enfrentaram o australiano de 34 anos.

“Alex é bom”, disse Makhachev. “Alex é bom em todos os lugares, mas eu sou diferente. Eu tenho um estilo diferente. Como todos os seus adversários. Como [‘The Korean Zombie’ Chan Sung Jung], não vou enlouquecer direto. Como [Max] Holloway, ele apenas o seguiu. Tenho outros planos e sempre sigo meus planos e finalizo meu adversário.”

Volkanovski não vai discutir o fato de que Makhachev será seu maior e mais duro adversário até hoje, mas também foi isso que o fez querer essa luta em primeiro lugar.

Como diz o ditado, nada de grande vem fácil, e Volkanovski não aceitaria de outra maneira.

“Sou o azarão, mas adoro que as pessoas duvidem de mim”, disse Volkanovski. “Eu provo que eles estão errados o tempo todo e pretendo fazer isso no domingo.

“Campeão-campeão, com todo respeito ao Islã, tirar o cinturão dele vai ser uma façanha incrível. Espero que as pessoas percebam o que estou tentando fazer e, quando o fizer, mal posso esperar.”