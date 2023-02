Alexander Volkanovski promete estratégia ‘muito perigosa’ para Islam Makhachev: ‘Você vai me ver realmente, realmente quer machucá-lo’

Se Islam Makhachev quer subestimar Alexander Volkanovski, isso é música para o campeão dos penas do UFC.

Volkanovski e Makhachev se enfrentam no sábado à noite em uma tão esperada luta campeão contra campeão no UFC 284, que acontece na RAC Arena em Perth, Austrália. Makhachev não é apenas um grande favorito nas apostas para defender com sucesso seu cinturão dos leves, ele também carrega uma vantagem de tamanho significativa na luta de 155 libras. Com 1,70 metro, Makhachev é 10 centímetros mais alto que Volkanovski e provavelmente será o homem mais pesado na noite da luta – um fato que ele constantemente lembra a Volkanovski na preparação para a luta.

Mas isso não é novidade para o lutador peso por peso nº 1 do MMA. Ele se diverte com o desafio.

“Fui baixo toda a minha vida”, disse Volkanovski recentemente em A Hora do MMA. “Na verdade, não fui baixinho durante toda a minha vida – quando tinha 12 anos, na verdade era um dos garotos altos, mas simplesmente parei de crescer. Mas nah, cara, eu estava curto na minha última luta contra Max [Holloway]eu estava curto contra ‘Zumbi’ [Chan Sung Jung]. Eu era baixo quando era meio-médio, era baixo quando era peso leve, era baixo quando era peso médio. Eu era baixo quando era jogador da liga de rugby, quando jogava na primeira linha – era muito baixo para a posição que jogava, semiprofissional. Mesmo nas equipes representativas pelas quais joguei, sempre fui baixo.

“E isso nunca importou. Nunca importou. As pessoas falam que sou baixinho e tudo mais, mas garanto que quando jogam comigo ou quando estão no octógono comigo, ou quando treinam comigo, ninguém diz que sou baixinho. E se o fizerem, vão ficar constrangidos com o quão bem eu me saí contra eles ou o quanto eu chutei o traseiro deles.

“Se [Makhachev] realmente parece, ‘Esse cara é muito pequeno, ele vai ser fraco’, e todo esse tipo de coisa – ele vai ter um choque rude. Mas acho que ele tem uma equipe bem esperta para entender que eu não sou moleza. Mas ele acha que vai ter uma surpresa perversa.

Volkanovski, 34, pode ser um azarão nas apostas pesadas, mas, como ele disse, não é um alvo fácil. Ele está invicto no MMA desde 2013 e tem um cartel perfeito de 12-0 no UFC – uma sequência que inclui quatro vitórias combinadas sobre os ex-campeões Holloway e José Aldo.

Os elogios de Volkanovski atingiram o auge em 2022, quando ele ultrapassou Kamaru Usman para se tornar o lutador peso por peso número 1 unânime no esporte. Agora ele busca se tornar apenas o sétimo campeão simultâneo de duas divisões na história do UFC.

Volkanovski tem seu trabalho cortado para ele, no entanto. Makhachev é um dos lutadores mais dominantes do UFC desde 2016 e tem uma sequência de 11 vitórias consecutivas.

“Sou o tipo de cara que vai se preparar de acordo com o que estiver pela frente. Ele é um grappler de alto nível, lutador de alto nível. Mais uma vez, tenho que colocar na minha cabeça que devo esperar ser derrubado, certo? disse Volkanovski. “Se eu não for derrubado, tudo bem, sim, há uma boa chance de eu não ser derrubado. Meu movimento, minha defesa de queda está no ponto. Mas mentalmente, preciso me preparar para isso. Eu não quero sentar lá e dizer a mim mesmo que isso não vai acontecer – de repente, você começa a entrar em pânico. Não, eu me preparo para o pior todas as vezes. Sempre, não importa com quem eu esteja no octógono.

“Com alguém como o Islã, preciso capitalizar os pés”, acrescentou Volkanovski. “Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Normalmente, você tem que se preocupar com a única chance de alguém ganhar é a chance de um perfurador, e você tenta tirar isso deles. Sejamos realistas com o Islã: ele não tem apenas uma chance de socar. Eu luto uma luta ruim, ele pode vencer na decisão, pode vencer na finalização. Há mais maneiras de ganhar para alguém como o Islã. Então a gente sabe onde ele quer levar e eu sei onde preciso capitalizar, então é por isso que vocês vão me ver muito perigoso em pé. E realmente, quando eu disser capitalize, você vai me ver realmente, realmente querendo machucá-lo nos pés.

“Então eu realmente acredito que posso finalizar, mesmo ele sendo um grande lutador, eu não tenho nada além de respeito por ele, mas apenas onde minha cabeça está agora e no que eu preciso focar, o que eu preciso fazer , especialmente em certas posições, é por isso que sinto que posso definitivamente chegar ao final. Mas estou mentalmente preparado para 25 minutos de trabalho duro.”

A esperança de Volkanovki é que o UFC 284 seja o início de um ano movimentado. Ele quer fazer três ou quatro lutas em 2023 e planeja se manter ativo tanto no peso-pena quanto no peso-leve quando chocar o mundo e transformar Makhachev em campeão de duas divisões do UFC. Volkanovski disse que precisava de um tempo extra para ganhar massa e algum peso extra para os desafios únicos que Makhachev apresenta, mas agora ele está pronto para se recuperar entre as duas divisões, começando com o retorno ao peso pena para enfrentar o vencedor do UFC 284. -evento principal: Josh Emmett x Yair Rodriguez pelo título interino.

“Acho que quem está com o cinturão interino não vai querer esperar muito, então quero manter as duas divisões ocupadas”, disse Volkanovski. “Eu prometi isso e vou fazer o meu melhor para garantir que isso aconteça. Sou um homem de palavra, sempre fui, e não estaria onde estou sem tudo isso. Esse é exatamente o tipo de cara que eu sou.”