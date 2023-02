Alexander Volkanovski revela o que disse durante uma conversa indecente com Islam Makhachev no UFC 284

Alexander Volkanovski não é conhecido por seu palavrão, mas o atual campeão peso-pena do UFC não tem problema em jogar jogos mentais quando chega a hora certa.

Um exemplo perfeito veio no UFC 284, quando Volkanovski travou uma batalha acirrada contra o rei dos leves Islam Makhachev, que terminou em derrota por decisão unânime. Enquanto ele entrou na luta como um azarão pesado, Volkanovski deu a Makhachev tudo o que pôde – incluindo várias trocas no chão onde o russo deveria ser mais dominante.

Foi quando Volkanovski decidiu provocá-lo um pouco, especialmente depois que lhe disseram várias vezes que Makhachev provavelmente o atacaria com sua luta.

“Está entrando na cabeça dele”, disse Volkanovski na coletiva pós-luta do UFC 284. “Mesmo quando ele me teve, eu dizia, ‘Você não é tão forte.’ Eu estava dizendo coisas assim, e ele estava dizendo, ‘Você está apenas esperando,’ e eu dizia, ‘Você disse 15 segundos, você vai me arrastar para águas profundas.’ Esse tipo de coisa, eu me lembro dessas coisas à medida que avançava, ele estava se segurando para salvar sua vida. Então são apenas coisas [like that].

“Sem ser desrespeitoso, ele ainda está em uma boa posição, então cabe a mim sair de lá, mas vou entrar na cabeça dele e continuar socando a cabeça dele.”

Enquanto Makhachev conseguiu marcar várias quedas antes de finalmente avançar sua posição para pegar as costas em algumas ocasiões diferentes, Volkanovski nunca se sentiu verdadeiramente ameaçado, por isso decidiu deixar o campeão dos leves ouvir isso.

“Acho que um bloqueio de corpo é uma posição dominante, então o árbitro meio que o deixa lá, ele estava apenas segurando e tentando esconder a cabeça”, disse Volkanovski. “[I was] apenas deixando-o saber. Assim como [telling him]’Você está tentando sobreviver’ em certa posição, é tudo o que eu estava dizendo.”

Apesar de entrar no confronto como o lutador menor e ouvir quanto tamanho e força seriam uma vantagem para seu oponente, Volkanovski ficou surpreso com o quão pouco isso realmente influenciou no resultado.

Na verdade, Volkanovski esperava que Makhachev impusesse um pouco mais sua vontade.

“Havia posições em que eu era como se ele não fosse forte”, disse Volkanovski. “Eu até falei isso no meu canto, provavelmente você vai ouvir, eu vou ele não é forte. Não estou sendo ad***, não estava sendo desrespeitoso, foi tipo, ele não é forte. Talvez ele esteja esperando que eu faça algo, então não capitalizei imediatamente, o que deveria ter feito e realmente comecei a perceber isso mais tarde. Eu estava tipo f ***, eu poderia ter feito mais.

“É engraçado. Todo mundo queria empurrar essa narrativa maluca, eu vou correr com isso. Deixe você pensar que ele é invencível, mas teria sido uma história muito melhor se eu ganhasse, certo?

Por mais que Volkanovski quisesse entrar na cabeça de Makhachev durante essas trocas, ele não perdeu tempo depois parabenizando-o pelo trabalho bem feito.

“Nós dois somos caras respeitosos”, disse ele. “Eu sou um cara respeitoso. Eu fui lá e o parabenizei.

“Mais uma vez, acho que eles realmente pensaram que eu seria um passeio no parque. Rostos chocados, mas novamente, eu esperava que eles ficassem chocados. Eu esperava ver o rosto dele como vi lá fora. Eu só queria ter minha mão levantada.”

No que diz respeito à decisão em si, Volkanovski não vai dar desculpas ou tentar contestar os placares dados pelos juízes. Ele ainda precisa assistir a luta para realmente ver tudo o que aconteceu, mas disse que provavelmente encontrará muitas falhas em seu desempenho.

“Sou meu crítico mais duro, sempre fui”, disse Volkanovski. “Eu fodi o golpe [opponents out of the water]como se eu ganhasse grandes lutas e ainda me lembro daquela vez [he got me]. Lembro-me de uma vez que não ganhei nada. É assim que eu sou. Eu sou muito, muito duro comigo mesmo e duro comigo mesmo.”

Com Yair Rodriguez sendo coroado campeão interino dos penas no UFC 284, Volkanovski já tem sua próxima missão. Mas ele não desiste do sonho de conquistar mais um título no futuro.

“Você podia ver que eu definitivamente poderia vencer aquela luta”, disse Volkanovski. “Eu definitivamente quero essa luta de volta. Eu quero aquela merda de cinturão leve.”